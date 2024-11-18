Абхазские депутаты инициировали переговоры Бжании и оппозиции

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После совещания в парламенте Абхазии группа депутатов отправилась к Аслану Бжании, чтобы предложить встречу действующих властей и лидеров оппозиции без посредников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители оппозиции, требующие отставки президента Абхазии, призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов прибыли в парламент для встречи с лидерами протеста за закрытыми дверьми.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

По итогам заседания в парламенте четверо депутатов отправились к Аслану Бжании, чтобы предложить встречу лидеров оппозиции с вице-президентом Бадрой Гунба, сообщил после заседания депутат парламента Кан Кварчия. Он отметил, что это было инициативой депутатов.

"Депутатский корпус сейчас заседал, взял паузу. Отправили людей, чтобы не через посредников пойти сказать [Аслану Бжании], чтобы он с Бадрой Гунба лично встретился с лидерами оппозиции на площадке парламента в присутствии спикера, и напрямую провести переговоры", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале "D News Абхазия".

На заседании присутствовали более 20 депутатов, отметил он. "То есть при необходимости и кворум тоже существует", - сказал Кварчия.

О том, что парламент Абхазии предложил провести прямые переговоры между Асланом Бжанией и оппозицией, сообщил и спикер парламента Лаша Ашуба. "Парламент вышел с инициативой, часть присутствующих депутатов пришли к решению, чтобы организовать прямые переговоры власти и оппозиции", - приводит его слова ТАСС.

В совещании в парламенте приняли участие около 20 из 35 депутатов, пишет агентство.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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