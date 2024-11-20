Политический кризис показал запрос жителей на смену формы правления в Абхазии

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Кризис, который привел к отставке Аслана Бжании, продемонстрировал запрос жителей Абхазии на смену формы правления с президентской республики на парламентскую, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. После переговоров Бжания согласился подать в отставку при условии, что протест завершится. 19 ноября парламент утвердил отставку Бжании и назначил его заместителя Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей.

Поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти, указали 18 ноября российские аналитики. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Ситуацию в Абхазии прокомментировали "Кавказскому узлу" юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава, руководитель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия и аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, но попросивший не публиковать его имя и должность.

В Абхазии есть запрос на перераспределение полномочий среди ветвей власти, поскольку население видит, что существующая конфигурация власти вызывает кризисы (нынешний – уже третий за последние 10 лет), заметил Саид Гезердава.

В 2014 году под давлением протестующих ушел в отставку президент Абхазии Александр Анкваб, а в 2019-2020 годах политический кризис привел к отставке президента Рауля Хаджимбы. Об этих событиях и других политических потрясениях, произошедших в Абхазии с середины 2000-х годов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

«Этот вопрос всплывает не в первый раз. Когда я работал в Конституционной комиссии, то пытался внести соответствующие поправки, но не был поддержан. Аслан Бжания тоже пришел к власти под лозунгом перераспределения полномочий. Сейчас эта тема вновь обрела актуальность. Речь идет о движении в сторону парламентско-президентской республики – с большим контролем парламента над правительством, прекращением контроля исполнительной власти над судебной властью и прокуратурой. Сейчас общественные деятели Тенгиз Джопуа и Ахра Бжания предлагают ввести переходный период в течение года, когда будут подготовлены, а затем и приняты необходимые поправки в конституцию и законопроекты. Другое дело, что с учетом текущей реальности, сложно представить, что все это будет принято. Но надо хотя бы пробовать», - сказал Гезердава.

Эта форма правления изжила себя

На регулярность политических кризисов обратил внимание и Темур Гулия. «Сейчас, когда Абхазия является президентской республикой, раз в пять лет у нас происходит политический кризис. Эта форма правления изжила себя, и поэтому я считаю, что нужен переход к парламентской республике», - сказал он.

По его словам, в обществе есть запрос на отмену инвестиционного соглашения, попытки принятия которого и вызвали нынешнюю революцию. «Это соглашение должно быть отозвано. Вместо него инвесторы вполне могут использовать принятый в 2016 году Закон об особой экономической зоне в Гальском районе. Район большой – 7000 гектаров – и предоставляющий возможность для ведениялюбого бизнеса, от сельского хозяйства до строительства отелей», - подчеркнул активист.

Проблема в том, что у оппозиции нет программы на будущее

В свою очередь специалист, много лет занимающийся изучением Абхазии, перечислил различные запросы жителей Абхазии. «Первый – чтобы наконец навели порядок с электричеством, прекратив регулярные отключения. У людей более образованных есть запрос на наведение порядка, искоренение коррупции, пронизавшей всех – от министра до рядового чиновника. Бизнес хочет экономических реформ, ограничения роли чиновников-непрофессионалов, прикрывающих свой произвол словами «Я воевал», принятия закона об упрощенном порядке налогообложения (который маринуется в парламенте с 2015 года). Но проблема в том, что у оппозиции нет программы на будущее. Адгур Ардзинба года полтора назад обещал представить «Народную программу развития» - но так ее и не представил», - сказал он.

Эксперт также подтвердил популярность разговоров о переходе к парламентской республике, но выразил по этому поводу некоторый скептицизм. «Для такой республики нужны полноценные политические партии, а их нет. Нынешние партии - непонятно с какой численностью и реальным влиянием», - подчеркнул он.

Все аналитики также отметили, что оппозиции, победившей в противостоянии, не придется принимать меры для стабилизации обстановки, поскольку она и без того стабильна. «Ситуация стабильная и была стабильной», - сказал, в частности, Гезердава, который провел много часов в занятом оппозиционерами правительственном комплексе.

По его словам, стабильности во многом способствовало то, что силовики не стали вмешиваться в противостояние. «Хотя среди нас регулярно разносились слухи о том, что нас «будут штурмовать», но это были именно слухи», - добавил юрист.

Мнение о том, что ситуация стабильна и принимать дополнительные меры не надо, подтвердил и Темур Гулия, а аналитик добавил, что на ситуацию повлияла и отставка Бжании. «Все успокоилось, поскольку соглашение [об отставке Бжании] заключено», - сказал он.

Саид Гезерджава скептически отнесся к возможности преследования Бжании за коррупцию. По его мнению, Бжания настолько перестроил и подчинил себе правоохранительные органы, что не факт, что найдется следователь, готовый вести такое дело.

Более оптимистично высказался Темур Гулия, заявив, что люди, подозреваемые в коррупции, «будут преследоваться по закону и понесут заслуженное наказание».

Массового увольнения чиновников не будет, отметил в свою очередь аналитик. «Во-первых, в Абхазии просто нет стольких профессионалов на замену. Единственные, кто могут быть уволены – это люди того или иного клана, посаженные «на кормление» родственником-министром. В делах они обычно не разбираются, и всё тянут «рабочие лошадки», как правило некоренной национальности. Но тут все зависит от того, насколько широкая спина и высокий забор у этого клана – в некоторых министерствах отдельные чиновники работают на руководящих постах уже лет по 15-20, пережив не одного министра», - заявил он.

За всю абхазскую историю за коррупцию посадили только нескольких человек

Эксперт также добавил, что считает вполне возможными процессы над коррупционерами на основании документов, найденных в администрации президента, но не уверен, что они будут масштабными. «Возможно, обнародуют документы о куда более масштабных деяниях. Но не факт, что оппозиция сможет это использовать. Ее лидерам самим могут припомнить работу при Хаджимбе, когда были свои коррупционные скандалы. Да и вообще не верится, что посадят кого-то крупного. Пока за всю абхазскую историю за коррупцию посадили только нескольких человек из числа высокопоставленных чиновников, и тех выпустили по амнистии», - заметил он.

Выборы президента, по словам Саида Гезердавы, должны быть назначены до 25 декабря и пройти в промежутке между 25 января и 26 февраля 2025 года.

Юрист уверен, что Бжания не будет оставаться тени. «У него явно есть планы по участию в выборах. При этом никаких легальных оснований не допустить его к выборам у новой власти нет», - сказал Гезердава.

Аналитик также убежден, что Аслан Бжания и его сторонники обязательно вернутся в абхазскую политику. "В соглашении об отставке Аслана Бжании нет пункта, запрещающего ему баллотироваться на выборах, при том, что фундаментальным требованием оппозиции было как раз то, чтобы он не мог участвовать в выборах", - пояснил он.

По его мнению, единственный кандидат оппозиции - Адгур Ардзинба, но "в Москве к нему относятся плохо". "Поскольку Владимир Владимирович [Путин] не любит таких вот «революционных вождей». Поэтому непонятно, как он будет договариваться с московскими кураторами. А кроме того, ему ведь придется самому принимать те самые соглашения, против которых он протестует", - сказал он.

Напомним, в 2020 году Адгур Ардзинба участвовал в досрочных президентских выборах. По итогам голосования Аслан Бжания набрал 56,5% голосов избирателей, за Адгура Ардзинбу проголосовали 35,57% избирателей, а за третьего кандидата, Леонида Дзапшбу, - 2,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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