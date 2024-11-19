Бадра Гунба приступил к обязанностям президента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба дал поручения о работе министерств и ведомств. Бывший президент Аслан Бжания намерен после отдыха "возвратиться к работе".

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Он согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление. Парламент сегодня утвердил отставку Бжании и назначил вице-президента Бадру Гунбу исполняющим обязанности президента.

Исполняющий обязанности президента Абхазии сообщил о начале работы. "В связи с принятием решения Народного собрания Республики Абхазия об отставке Президента Республики Абхазии Аслана Георгиевича Бжания и в соответствии с Конституцией Республики Абхазия, я приступил к исполнению полномочий и обязанностей Президента Республики Абхазия. Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазия для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства", - заявил он на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Апсныпресс".

Аслан Бжания сообщил, что планирует отдохнуть в ближайшее время. "Несколько недель я хотел бы отдохнуть, проанализировать причины того, что произошло. В спокойной обстановке поразмыслить, побыть наедине со своими мыслями, подышать воздухом. А потом возвратиться к работе", - рассказал он в интервью "Спутник Абхазия". Он сообщил, что устал за прошедшие четыре дня, так как работал в круглосуточном режиме

По словам Бжании, переговоры между властью и оппозицией проходили в непростых условиях, но самое главное, что они оказались результативными.

"Это некий компромисс, возможность восстановить конституционные правила. Но определенные противоречия будут оставаться, противоречия в подходах, идеологические противоречия", — подчеркнул Бжания

По мнению Бжания, кризиса удалось бы избежать, если бы общество проявило более высокий уровень политической культуры, чего не случилось в силу как объективных, так и субъективных причин, следует из интервью.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.