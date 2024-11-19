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15:00, 19 ноября 2024

Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии

Бадра Гунба. Фото: http://abkhazinform.com/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

28 депутатов проголосовали за назначение вице-президента Абхазии Бадры Гунбы исполняющим обязанности президента до проведения выборов.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Абхазии утвердили отставку президента Аслана Бжании.

Исполняющим обязанности  президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.  Постановление принято на заседании сессии Парламента во вторник, 19 ноября. Он будет занимать пост до проведения досрочных выборов. За данное решение проголосовало 28 депутатов, сообщил Telegram-канал "Сухум в эфире".

Напомним, 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Он согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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