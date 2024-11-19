Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

28 депутатов проголосовали за назначение вице-президента Абхазии Бадры Гунбы исполняющим обязанности президента до проведения выборов.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Абхазии утвердили отставку президента Аслана Бжании.

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Постановление принято на заседании сессии Парламента во вторник, 19 ноября. Он будет занимать пост до проведения досрочных выборов. За данное решение проголосовало 28 депутатов, сообщил Telegram-канал "Сухум в эфире".

Напомним, 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Он согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.