Политические кризисы в Абхазии в 21 веке

13 января 2020, 13:03

С середины 2000-х годов Абхазия пережила серию политических кризисов. Очередной из них разразился в 2019 году.

Кризис 2019

Перед президентской кампанией в Сухуме прошли акции протеста. Сторонники одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании требовали перенести голосование с 21 июля на осень, чтобы оппозиционер, находящийся на лечении в Германии, смог восстановиться и принять участие в кампании. Протест привел к тому, что выборы перенесли на 25 августа.

В апреле Бжанию доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии, ему был поставлен диагноз “вирусная пневмония”. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах в президенты, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

В сентябре 2019 года во втором туре президентских выборов за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов (закон не поясняет, как учитывать голоса, поданные против всех кандидатов в президенты).

Всю осень, пока рассматривались иски, поданные Квицинией в Верховный суд, напряжение нарастало. В итоге, все закончилось к 12 января 2020 года, захватом оппозицией президентской администрации, отменой итогов голосования, назначением перевыборов и отставкой Хаджимбы.

12 и 13 января 2020 года помощник президента России Владислав Сурков встречался в Сухуме с лидерами оппозиции Асланом Бжания, Раулем Лолуа, Алхасом Квициния, героем ДНР Ахрой Авидзба, премьером Абхазии Валерием Бганбой и мэром Сухума Каном Кварчией. С Раулем Хаджимбой в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Подробности разговоров остались неизвестны, однако вскоре после этого разговора Хаджимба согласился написать заявление об отставке .

По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Владислав Сурков остался удовлетворенным разрешением кризиса, "и надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии" .

Предыстория: кризисы в Абхазии в 2000-х годах

Абхазия оказалась в состоянии серьезного политического кризиса, когда в октябре 2004 года, несмотря на поддержку Москвы, кандидат Рауль Хаджимба потерпел поражение на президентских выборах, уступив Сергею Багапшу. В ноябре 2004 года политическое противостояние вылилось в потасовки их сторонников с захватом людьми Сергея Багапша зданий администрации президента и правительства. В результате беспорядочной стрельбы 12 ноября 2004 года погибла гражданка России, известная правозащитница Тамара Шакрыл. Российская Федерация в связи с эскалацией напряженности ужесточила пограничный контроль, запретив ввоз основного экспортного продукта – мандаринов из Абхазии, и приостановила железнодорожное сообщение с республикой. В конфликте РФ поддержала Р. Хаджимбу. Не желая способствовать углублению кризиса, 6 декабря 2004 года стороны заключили соглашение, и в январе 2005 года Багапш и Хаджимба пошли на новые выборы единой командой: Багапш - кандидатом в президенты, Хаджимба - кандидатом в вице-президенты.

После избрания Багапша президентом сторонники Хаджимбы объединились в "Форум народного единства Абхазии". Это движение объединило три оппозиционных партии и девять общественно-политических движений и организаций. Рауль Хаджинба, будучи вице-президентом, вошел в руководство движения и курировал силовой блок.

В марте 2007 года уже появлялись сообщения об отставке Хаджимбы. Тогда Хаджимба их опроверг, но призвал власти призадуматься и сделать все, чтобы общество было единым и монолитным.

В январе 2008 года телекомпания "Рустави-2" сообщила, что в отношениях между Багапшем и Хаджимбой возникло новое противостояние. Однако официальный представитель президента Абхазии в СМИ Кристиан Бжания опроверг сам факт такой конфронтации.

В мае 2009 года на пресс-конференции оппозиционных партий и движений республики оппоненты власти подвергли жесткой критике "Соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия", подписанное 30 апреля между Сухумом и Москвой. В открытом письме, адресованном руководству РФ, лидеры оппозиции выразили протест против решения Сергея Багапша о передаче России железной дороги и Бабушерского аэропорта. Авторы письма (лидер Партии экономического развития Беслан Бутба, сопредседатель Форума народного единства Астамур Тания, лидер Народной партии Якуб Лакоба, председатель Социал-демократической партии Абхазии Геннадий Аламия, председатель общественной организации "Ахьаца" Ахра Бжания, зам. председателя общественной организация ветеранов "Аруаа" Вадим Смыр) также обозначили беспокойство планами разработки нефтяного месторождения в прибрежной полосе на юго-востоке Абхазии.

28 мая 2009 года вице-президент Абхазии Рауль Хаджимба официально объявил о своем решении уйти в отставку. После развернутой на абхазском ТВ кампании по поиску "внутренних врагов" он заявил: "Последние действия руководства страны в ответ на заявление оппозиционных сил страны стали причиной принятия мной такого решения. Если оппозиция подняла сложную неразрешенную проблему, имеющуюся в государстве, то это ее видение и право. Поиск же внутренних врагов - грубая и безответственная пропаганда, развернутая на абхазском телевидении, способствует расколу в обществе". На брифинге для журналистов Р. Хаджимба обозначил основные претензии оппозиции к власти:

Власть выступала за ведение в закрытом режиме переговоров о передаче Кодорского ущелья под международный полицейский и административный контроль. С точки зрения оппозиции реализация этой идеи закрывала возможность признания Россией независимости Абхазии. Безуспешная борьба оппозиции с коррупцией во власти, в частности: не дошедшее до суда дело о хищениях в столичной администрации, вопросы подбора и расстановки кадров, отсутствие ответственности руководителей различного уровня за провал работы, Отсутствия реальных рычагов воздействия на принятие решений по этим вопросам. Не согласие оппозиции со стилем и методами управления, избранных президентом и его окружением. Разрушение правоохранительных органов, провалы в оперативной деятельности, отсутствие результатов в борьбе с наркоманией, ситуации на дорогах. Отсутствие возможности у оппозиции влиять на процессы управления страной.

При этом Рауль Хаджинба заявил, что не собирается уходить из политики. Наблюдатели отметили, что отставка Хаджимбы продиктована желанием порвать все связи с действующей властью до начала кампании по выборам президента 2009 года.

На очередных выборах президента Абхазии, которые состоялись 12 декабря 2009 года, Рауль Хаджимба выставил свою кандидатуру и набрал 15,4%, против 59,37% голосов победившего Сергея Багапша.

26 августа 2011 года на досрочных президентских выборах, организованных в связи со смертью С.Багапша, победу одержал Александр Анкваб, получивший 54,86% голосов. Сергей Шамба набрал 21,04% голосов, Рауль Хаджимба - 19,83% голосов.

10 июля 2013 года оппозиционные партии "Форум народного единства Абхазии" (лидер Рауль Хаджимба), "Единая Абхазия" (Даур Тарба), Народная партия Абхазии (Якуб Лакоба) и "Партия экономического развития Абхазии" (Беслан Бутба), а также пять общественных организаций подписали соглашение о сотрудничестве и создали Координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии для разработки совместной политической программы.

Политический кризис 2014 года

29 апреля 2014 года оппозиция Абхазии передала президенту ряд требований, которые предусматривали формирование правительства национального доверия, согласование пакета поправок к Конституции о передаче части полномочий президента парламенту и правительству.

В начале мая лидеры оппозиции заявляли, что готовы начать подготовку к народному сходу, если в стране не будет создано правительство национального доверия.

26 мая на брифинге в Сухуме Координационный совет оппозиционных политических партий и общественных организаций Абхазии заявил, что в стране назрела реформа власти, и призвал всех к участию в антиправительственном митинге.

На следующий день, 27 мая, сторонники оппозиции устроили многотысячную демонстрацию в непосредственной близости от администрации главы республики. Выдвигались требования отставки президента Александра Анкваба и правительства Абхазии. Лидеры оппозиции, в числе которых председатель Форума народного единства Рауль Хаджимба и руководитель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" Виталий Габния, провели переговоры с Александром Анквабом в конференц-зале администрации президента Абхазии, в ходе которых он дал предварительное согласие на роспуск кабмина, отставку генпрокурора и руководителей трех районов.

После начала штурма здания администрации главы республики переговоры были прекращены, президент объявил, что отказывается принимать решения под давлением. Со слов председателя Совбеза Абхазии Нугзара Ашубы, в ходе переговоров президента Абхазии с лидерами оппозиции "практически была достигнута договоренность (об отставке правительства, генпрокурора и глав восточных районов Абхазии: Галского, Ткуарчалского и Очамчырского), и в это время сторонники оппозиции предприняли попытку штурма администрации президента, и вся конструкция, которая была создана на переговорах, была разрушена".

В ходе событий спикер парламента Абхазии Валерий Бганба сообщил о планах созыва 28 мая в Сухуме чрезвычайной сессии парламента, для обсуждения ситуации в стране и путей выхода.

На следующий день, 28 мая, в прессе появились комментарии и заявления президента Анкваба, который квалифицировал происходящее как попытку государственного переворота: "Юридически это, конечно, попытка силового захвата власти вооруженным путем". Он также сообщил о "фактическом захвате абхазского телевидения" лидерами оппозиции. Намеченная на этот день чрезвычайная сессия парламента Абхазии, не состоялась из-за отсутствия кворума. Несмотря на это, депутаты приняли обращение, в котором призвали народ, руководство и все политические силы республики к конструктивному диалогу. Как говорится в документе: "Парламент Абхазии будет использовать все имеющиеся полномочия для окончательного урегулирования внутриполитической напряженности в республике". На момент принятия документа на заседании присутствовали только 19 депутатов из 35.

В тот же день Рауль Хаджимба заявил, что оппозиция берет на себя управление республикой.

Вечером 29 мая Координационный совет оппозиционных политических сил Абхазии объявил о создании Временного совета народного доверия. В 21.00 парламент Абхазии собрался на сессию с кворумом 21 человек из 35 и обратился к президенту с предложением сложить полномочия. "За" принятие постановления с обращением к главе государства и выражение недоверия правительству проголосовали 20 депутатов, один парламентарий воздержался. В тексте постановления говорится, что такие решения были приняты "в связи со сложившейся в стране напряженной общественно-политической обстановкой и в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве". Депутаты также выразили вотум недоверия премьер-министру.

В тот же день депутаты городского собрания созвали экстренное заседание, на котором проголосовали за назначение председателя собрания Константина Пилия исполняющим обязанности мэра Сухума.

30 мая 2014 года президент Анкваб заявил, что пока не собирается покидать свой пост и не отправит в отставку премьер-министра республики Леонида Лакербая, несмотря на принятое парламентом постановление.

Управление делами администрации Сухума распространило сообщение, что глава столичной администрации Алиас Лабахуа находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять обязанности градоначальника, в связи с отсутствием соответствующего указа президента об освобождении от занимаемой должности.

31 мая депутаты парламента Абхазии проголосовали за то, чтоб спикер парламента Валерий Бганба был назначен и.о. президента республики. Была также определена дата досрочных президентских выборов - 24 августа. В свою очередь Александр Анкваб заявил, что назначение и.о. президента противоречит Конституции страны.

1 июня Александр Анкваб заявил, что складывает с себя полномочия главы республики. Вслед за президентом, 2 июня подал в отставку премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая. Были освобождены от должности два вице-премьера, инициирована отставка генерального прокурора, а также сняты с должностей главы трех районов Абхазии.

4 июня руководитель администрации президента Абхазии Беслан Кубрава и секретарь Совета безопасности Нугзар Ашуба подали в отставку, а также выступили с обращением, в котором назвали смену власти в стране государственным переворотом.

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