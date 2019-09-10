ЦИК Абхазии озвучил официальные итоги выборов президента

10 сентября 2019, 01:27

Согласно официальным итогам выборов, за действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбу проголосовали более чем на тысячу человек больше, чем за его оппонента Алхаса Квицинию. Депутаты местного парламента от оппозиции призвали провести повторные выборы, так как ни один из кандидатов не набрал более пятидесяти процентов голосов избирателей.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября состоялось голосование во втором туре выборов президента Абхазии. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Рауль Хаджимба победил с отрывом в тысячу голосов. При этом ЦИК отклонил обращение девяти партий и общественных организаций, потребовавших признать выборы несостоявшимися. Алхас Квициния пообещал оспорить решение ЦИК в суде, однако было решено не предпринимать никаких действий, пока не будут объявлены официальные результаты выборов.

25 августа ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти кандидатов набрали Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%), они вышли во второй тур выборов.

Вечером 9 сентября ЦИК Абхазии огласил официальные результаты выборов президента с учетом результатов на участке в высокогорном селе Псху. За действующего президента Рауля Хаджимбу проголосовали 39 тысяч 793 избирателя, за председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию - 38 тысяч 766 человек. Итоговая явка на выборах составила 65,99%, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Центризбиркома.

Депутаты парламента Абхазии от оппозиции настаивают на проведении повторных выборов. Об этом они заявили на брифинге, прошедшем в избирательном штабе кандидата в президенты Алхаса Квицинии, сообщает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на мероприятии.

Перед вторым туром выяснилось, что строка «против всех» может серьезно повлиять на исход выборов, отметил депутат Батал Тапагуа.

«Что, собственно говоря, и произошло», - заявил он, отметив, что эта графа была введена для того, чтобы в ней было отражено мнение избирателей, которые не желают голосовать за того или иного кандидата.



«В итоге ни один из кандидатов не перешёл черту 50 процентов и один голос. К сожалению, наши избиратели не захотели, чтобы президентом стали Алхас Квициния или Рауль Хаджимба», - сказал Тапагуа.



Так или иначе эта схема работает против того, кто занимает первую строчку, считает депутат, напомнив, что похожая ситуация была на парламентских выборах в 2017 году.



«Тогда Леонид Лакербая набрал больше голосов, чем Леонид Чамагуа. Но в связи с тем, что недействительных бюллетеней оказалось больше вместе с голосами за Чамагуа, Лакербая не выиграл. Состоялись новые выборы, на которых победил Чамагуа. Почему-то тогда это можно было делать, а сейчас ЦИК принял совершенно другое решение», - сказал Тапагуа.



Он считает, что из-за того, что необходимый порог не был достигнут, должны быть проведены повторные выборы, а решение ЦИК назвал поспешным.

«Президент Абхазии должен быть легитимным и должен быть избран большинством голосующего населения нашей страны», - добавил Тапагуа.



ЦИК принимает поспешное решение, также считает депутат парламента Рауль Лолуа.



«Не было принято общего единого мнения, каким образом складывать голоса. Эти вопросы остались и перетекли на следующий день. Призываем не спешить с подведением итогов и с озвучиванием результатов», - заявил он.



Данное событие должно стать прецедентом, как пример верховенства права над личностями, заявил депутат Омар Джинджолия.



«Это обязательное явление. Я уверен, что позже парламент не отменит этот пункт», - считает он.

Президентские выборы в Абхазии прокомментировал блогер BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Делаю вывод, что внутриполитическая борьба в маленькой, частично признанной Абхазии - очень жесткая и напряженная", - написал он в посте "Победа Ед. России (Путина?), в Абхазии - напряженный финиш и Хаджимба, и о жд-сообщении между ДНР и РФ" 9 сентября. При этом, по его мнению, для Грузии "не имеет никакого значения, кто победит в Абхазии".

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" - справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".