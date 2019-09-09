Штаб Квицинии отложил обращение в суд до официальных итогов выборов

09 сентября 2019, 16:31

Победа Рауля Хаджимбы на выборах президента Абхазии будет оспорена, когда ЦИК объявит о ней официально, сообщил представитель штаба Алхаса Квицинии. Президент Южной Осетии уже поздравил Хаджимбу с победой.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября состоялось голосование во втором туре выборов президента Абхазии. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Рауль Хаджимба победил с отрывом в тысячу голосов. При этом ЦИК отклонил обращение девяти партий и общественных организаций, потребовавших признать выборы несостоявшимися. Алхас Квициния пообещал оспорить решение ЦИК в суде.

25 августа ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти кандидатов набрали Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%), они вышли во второй тур выборов.

Штаб Квицинии не предпринимает никаких действий, потому что еще не объявлены окончательные итоги выборов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель избирательного штаба Алхаса Квицинии Беслан Эшба.

Он также сообщил, что жалоба в ЦИК отправлена, но ответа на нее пока нет. "Зависит от ответа, будем ли мы обращаться в суд", - добавил он. Беслан Эшба подчеркнул, что никаких переговоров со штабом Хаджимбы не ведется.

Окончательные итоги голосования ЦИК планирует озвучить в течение трех дней, передал корреспондент "Кавказского узла".

Член команды Рауля Хаджимбы, кандидат в вице-президенты Абхазии Аслан Барциц обвинил штаб Квицинии в непоследовательности. Он напомнил, что штаб Квицинии обращался в ЦИК с просьбой признать победителем того, кто наберет простое большинство голосов. "Штаб Рауля Хаджимбы поддержал [это предложение], поэтому слово надо держать. Мы считаем, что менять слово через четыре дня - это как минимум некорректно", - процитировал Барцица "Sputnik Абхазия".

Согласно абхазскому законодательству, одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент республики.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в сегодняшнем телефонном разговоре с Раулем Хаджимбой уже поздравил его с победой на выборах, говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" - справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".