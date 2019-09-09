Хаджимба объявлен президентом Абхазии на фоне протеста оппонентов

09 сентября 2019, 14:46

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал на тысячу голосов больше Алхаса Квицинии, сообщил сегодня избирком Абхазии, отклонив обращение девяти партий и общественных организаций, потребовавших признать выборы несостоявшимися. Алхас Квициния пообещал оспорить решение ЦИК в суде.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября состоялось голосование во втором туре выборов президента Абхазии. По предварительным данным, наибольшее число голосов набрал действующий президент Рауль Хаджимба, сообщил после обработки большинства протоколов ЦИК республики.

25 августа ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти кандидатов набрали Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%), они вышли во второй тур выборов.

По данным избиркома, во втором туре выборов за Рауля Хаджимбу проголосовал 39 741 человек (47,38%), а за Алхаса Квицинию - 38 742 человека (46,19%). Явка избирателей составила 65,98%.

Ни одного письменного заявления о нарушениях не поступило, заявил сегодня на брифинге председатель ЦИК Тамаз Гогия. Он добавил, что окончательные итоги голосования ЦИК озвучит в течение трех дней, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в Международном пресс-центре по выборам президента Абхазии.

Обращение Алхаса Квицинии, который потребовал признать выборы несостоявшимися, было рассмотрено перед принятием решения о предварительных итогах, подчеркнул Тамаз Гогия. "Оно не носило характера жалобы. После рассмотрения было принято решение его отклонить", - приводит сегодня слова председателя ЦИК "Апсныпресс".

Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде, информирует сегодня "Sputnik Абхазия".

Совместное обращение к ЦИК Абхазии обнародовали сегодня политические партии и общественные организации республики, передал корреспондент "Кавказского узла".

"По имеющейся у нас информации, ответственно заявляем, что в результате прошедших выборов президента РА 8 сентября 2019 года, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для того, чтобы быть избранным. Во избежание непредсказуемых последствий, которые могут оказаться губительными для нашей страны, ЦИК обязан объявить выборы несостоявшимися", - говорится в обращении, под которым подписались представители партий "Амцахара", "Единая Абхазия", "Народный фронт Абхазии", общественных организаций "Айтайра", "Апсадгьыл", "Наш дом - Абхазия", "Кяразаа", фонда имени Багапша и экспертного фонда "Ахьыпшымра".

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" - справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

