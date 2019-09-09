ЦИК Абхазии озвучил предварительные итоги выборов президента

09 сентября 2019, 06:30

По предварительным итогам, победителем президентских выборов в Абхазии стал Рауль Хаджимба, сообщил ЦИК республики. Наблюдатели из Южной Осетии отметили высокий уровень организации выборов.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в 35 избирательных округах Абхазии, а также в Москве и Черкесске работали 152 участка для голосования во втором туре президентских выборов. Действующий президент Рауль Хаджимба заявил о своей победе на выборах. По данным его штаба, после подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи он лидирует с 49,4%, тогда как у Алхаса Квицинии 47,5%.

По итогам голосования 25 августа ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти претендентов на пост главы республики набрали действующий президент Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).

Согласно предварительным данным, Рауль Хаджимба стал победителем президентских выборов, пишет сегодня, 9 сентября "Спутник-Абхазия" со ссылкой на председателя ЦИК Абхазии Тамаза Гогию.

По предварительным данным, за Алхаса Квицинию проголосовали 38 тысяч 742 избирателя (46,19%), за Рауля Хаджимбу – 39 тысяч 741 (47,38%). Всего на выборах проголосовали 83 тысячи 883 человека, что составляет 65,98% от общего списка избирателей.

Тамаз Гогия также отметил, что подсчет голосов был проведен без учета протокола из села Псху Сухумского района, который будет доставлен в столицу только сегодня, 9 сентября. Однако, по словам председателя ЦИК, количество голосов на этом участке не повлияет на общий результат.

Второй тур выборов президента Абхазии проведен на хорошем уровне, волеизъявлению граждан ничего не препятствовало, заявил 8 сентября корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель из Южной Осетии, первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев.



"Мы были на нескольких участках в столице, а также в Новом Афоне. Не чувствуется никакого напряжения, любые просьбы нашей делегации выполнялись мгновенно», - сказал он.



По словам Гассиева, в Абхазии созданы все условия для того, чтобы люди могли проголосовать свободно.

Выборы проведены на хорошем уровне, отметил первый заместитель главы Администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев.



"Я был на выборах президента Абхазии в 2004 году. Чувствуется большая разница в плане организации. Можно говорить о том, что есть движение вперед. Конечно хотелось бы, чтобы было лучше, но возможность выбора в Абхазии есть», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".