Хаджимба объявил о победе на выборах

08 сентября 2019, 23:58

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о своей победе во втором туре выборов, основываясь на предварительных данных о двухпроцентном отрыве от оппозиционера Алхаса Квицинии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в 35 избирательных округах Абхазии, а также в Москве и Черкесске работали 152 участка для голосования во втором туре президентских выборов. Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" избирателей признались, что голосовали против всех, потому что не доверяют ни одному из кандидатов.

По итогам голосования 25 августа ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти претендентов на пост главы республики набрали действующий президент Рауль Хаджимба (24,83% голосов) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).

По данным штаба Хаджимбы, после подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи он лидирует с 49,4%, тогда как у Алхаса Квицинии 47,5%. Рауль Хаджимба вышел из штаба и поблагодарил сторонников. "Мы победили благодаря вам, я благодарю всех за поддержку", - процитировало его РИА "Новости". "Квициния заявил, что не признает победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии и ведет свой подсчет голосов", - утверждается в сегодняшней публикации на Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти". "Кавказский узел" не располагает официальными комментариями штаба Квиниции относительно заявления Хаджимбы о победе.

По предварительным данным, явка избирателей составила 60,99%, сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа. "Предварительные итоги повторного голосования Центральная избирательная комиссия объявит утром в понедельник [9 сентября]", - процитировал "Интерфакс" председателя Центризбиркома республики Тамаз Гогия. Он также сообщил, что официальных письменных жалоб на нарушения в ЦИК не поступало.

Охрана здания Центризбиркома Абхазии усилена, сообщил глава МВД Гарри Аршба. "Охрана здания ЦИК усилена силами сотрудников милиции и спецотряда особого назначения. Ситуация спокойная, без происшествий", - передал слова Аршбы ТАСС.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также на "Кавказском узле" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.