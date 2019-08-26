Объявлена дата второго тура выборов президента Абхазии

26 августа 2019, 11:03

Второй тур президентских выборов назначен на 8 сентября, сообщил сегодня спикер парламента Абхазии. Во второй тур вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициния, предположили в штабе Олега Аршбы.

Как писал "Кавказский узел", по итогам подсчета более 50 тысяч из более 70 тысяч голосов действующий президент Рауль Хаджимба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния набрали почти одинаковое количество голосов избирателей - более 26%, более 25% и более 24% голосов соответственно. Три кандидата назвали неизбежным второй тур выборов, однако представители штабом Хаджимбы и Аршбы сочли этот прогноз преждевременным.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50% голосов плюс еще как минимум один голос.

Согласно предварительным данным, ни один из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре, заявил сегодня глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия. По его словам, предварительные результаты голосования в первом туре и имена кандидатов, вышедших во второй тур, ЦИК обнародует в 12.00 мск, сообщает "Интерфакс".

Второй тур выборов назначен на 8 сентября, уточнил сегодня спикер Народного собрания Валерий Кварчия на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК республики, пишет "Sputnik Абхазия".

Во второй тур выборов прошел действующий президент Рауль Хаджимба, и сейчас решается, кто будет вторым кандидатом - Алхас Квициния или Олег Аршба, сообщил на брифинге депутат Госдумы РФ Константин Затулин, приехавший на выборы в качестве наблюдателя.

Согласно абхазскому законодательству, во втором туре выборов участвуют два кандидата, которые получили наибольшее число голосов в первом туре. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент республики, пишет издание.

Команда Олега Аршбы сегодня признала поражение в первом туре выборов, поскольку, по предварительным подсчетам представителей штаба, Алхас Квициния набрал на 97 голосов больше, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата в вице-президенты Олега Барцица, который шел в тандеме с Аршбой.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Об основных событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".