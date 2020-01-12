Оппозиция добилась отставки Хаджимбы

12 января 2020, 20:35

Президент Абхазии Рауль Хаджимба уходит в отставку, объявили протестующим в Сухуме бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба и действующий вице-премьер Беслан Барциц.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии сегодня назначил на 22 марта повторные выборы президента республики. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома, посчитав решение Верховного суда "неправосудным". Лидер оппозиции Аслан Бжания передал Хаджимбе требование уйти в отставку и дал время для ответа. Когда двухчасовой срок истек, оппозиционеры пошли штурмовать госдачу, где находится Хаджимба.

Решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента. Активисты настаивают на немедленной отставке Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили они.

К оппозиционерам, собравшимся у госдачи Хаджимбы, обратился бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Он попросил протестующих разойтись, обещая, что президент Абхазии уйдет в отставку, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

За воротами госдачи, перед которой собрались протестующие, находятся десятки вооруженных людей. "Даю вам слово, что, если вы уйдёте сейчас отсюда, Рауль Хаджимба уйдёт в отставку", - заявил Шамба.

Собравшиеся восприняли его слова громким свистом и отказались уйти. Представители оппозиции в мегафон призвали Хаджимбу уйти в отставку.

После этого Шамба объявил, что Хаджимба ушел в отставку. Эту информацию подтвердил и вице-премьер Абхазии Беслан Барциц. "Во имя того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы хоть какая-то стабильность была, Хаджимба принял решение об отставке", - заявил он. Люди встретили это известие аплодисментами и стрельбой из пистолетов.

Сам Рауль Хаджимба подтвердил, что подписал заявление об отставке. "Да, я ушел", - приводит его слова "Интерфакс".

На вопрос, будет ли он участвовать в марте в выборах президента, Хаджимба не дал определенного ответа.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара". Новости о выборах президента Абхазии в 2019 году размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Лето-2019: Кавказ выбирает".