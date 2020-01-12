Оппозиционеры пошли штурмовать дачу Хаджимбы

12 января 2020, 19:46

Колонна протестующих отправилась штурмовать госдачу президента Рауля Хаджимбы после призыва одного из лидеров оппозиции Ахры Авидзбы. Двухчасовой срок, данный президенту на раздумья, истек, заявил Авидзба.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии сегодня назначил на 22 марта повторные выборы президента республики. Заседание избиркома прошло в связи с тем, что 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился в Верховном суде отмены итогов выборов, на которых он уступил действующему президенту лишь тысячу голосов. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома, посчитав решение Верховного суда "неправосудным". Лидер оппозиции Аслан Бжания передал Хаджимбе требование уйти в отставку и дал время для ответа.

Решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента. Активисты настаивают на немедленной отставке Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили они.

У здания администрации президента к 18.00 мск собрались, по данным МВД Абхазии, около 1 тысячи человек. Собравшиеся ждали дальнейших указаний лидеров оппозиции. К собравшимся вышел один из лидеров протеста Ахра Авидзба, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Он призвал своих сторонников собраться и идти пешком к госдаче, на которой постоянно находится Рауль Хаджимба. "Ему давали на размышление два часа, они прошли. Мы не будем ждать, поэтому предлагаю всем подстроиться в колонну и идти к нему за ответом",- заявил Авидзба.

Он попросил сторонников "не брать с собой оружия, чтобы избежать кровопролития". "Война дело молодых, поэтому мы просим вас, наши старшины, доверить нам это", - обратился к собравшимся Авидзба.

На предложение оставить группу оппозиции в администрации президента политик ответил, что оппозиция не боится захвата здания сторонниками Хаджимбы. "Мы все братья, вместе пойдем. Если администрацию займут, мы ее освободим", - заявил Авидзба. После этого колона сторонников оппозиции отправилась на штурм госдачи.

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