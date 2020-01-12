Въезд в резиденцию президента Абхазии. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".

12 января 2020, 16:56

Бжания отчитался об итогах встречи с Хаджимбой

Лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил сторонникам, что передал президенту Абхазии Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку и дал время для ответа.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии сегодня назначил на 22 марта повторные выборы президента республики. Заседание избиркома прошло в связи с тем, что 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился в Верховном суде отмены итогов выборов, на которых он уступил действующему президенту лишь тысячу голосов. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома, посчитав решение Верховного суда "неправосудным".

Решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента. Активисты настаивают на немедленной отставке Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили они.

После того, как ЦИК обнародовал дату повторных выборов, Аслан Бжания встретился с Раулем Хаджимбой на госдаче под Сухумом. Затем Бжания выступил перед своими сторонниками и сообщил, что передал Хаджимбе "требования абхазского народа о его срочной отставке".

По словам Бжании, во встрече, которая продолжалась полчаса, принял участие замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. "Мы дали Хаджимбе время для того, чтобы он принял решение, поэтому ждем его решения в администрации президента", - сообщил собравшимся Бжания.

Госдача, на которой постоянно находится Хаджимба, охраняется вооруженными людьми, все автомобили, которые заезжают внутрь резиденции, досматриваются, передал корреспондент "Кавказского узла".

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".

Примечание:

"ЦИК Абхазии начал обсуждение даты президентских выборов", "Сторонники оппозиции в Абхазии поделились ожиданиями от участия в протестах", "Жители Абхазии назвали губительной очередную борьбу за власть в республике".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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