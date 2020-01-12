Хаджимба пообещал обжаловать решение о новых выборах президента

12 января 2020, 14:56

Центризбирком Абхазии назначил повторные выборы президента после "неправосудного" решения по иску Алхаса Квицинии, заявил сегодня Рауль Хаджимба, пригрозив избиркому судебной тяжбой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 22 марта. Обсуждение даты прошло после того, как 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов.

Решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента. Активисты настаивают на немедленной отставке Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили они.

Решение Центризбиркома о проведении повторных выборов принято "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда", заявила сегодня пресс-служба президента Абхазии.

"Заявляем, что не согласны с данным решением [ЦИК] и будем его обжаловать в установленном законом порядке", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте президента.

Верховный суд в свою очередь принял решение об отмене выборов "на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда", подчеркивается в заявлении.

Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в президиуме Верховного суда, уточняет сегодня "Sputnik Абхазия".

У Хаджимбы есть шанс добиться отмены повторных выборов или их результатов, обратил внимание член ЦИК Гиви Габния. "По закону Рауль Хаджимба имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в президиуме Верховного суда. Президиум же должен будет вынести свое решение в течение двух месяцев. Итого, на все разбирательства может уйти 11 месяцев", - приводит сегодня слова Габнии РИА Новости.

Член ЦИК подчеркнул, что "процессы проведения новых выборов и рассмотрения дела президиумом Верховного суда могут происходить параллельно". "Если Верховный суд решит, что выборы президента в 2019 году прошли законно, то новые выборы автоматически отменяются", - цитирует Габнию агентство.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара". Новости о выборах президента Абхазии в 2019 году размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Лето-2019: Кавказ выбирает".