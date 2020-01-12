Избирком Абхазии объявил дату выборов президента

12 января 2020, 13:02

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта, озвучил итоги заседания Центризбирком республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на закрытом заседании члены Центризбиркома Абхазии начали обсуждение даты выборов президента.

Члены ЦИК по итогам обсуждения решили назначить дату повторных президентских выборов на 22 марта, сообщил глава комиссии Тамаз Гогия. "Нам удалось срочно собрать кворум, некоторые члены избирательной комиссии приехали из Москвы", - добавил Гогия, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Активисты настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили участники акции протеста.

Материалы о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".