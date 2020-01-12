ЦИК Абхазии начал обсуждение даты президентских выборов

12 января 2020, 12:38

Заседание Центризбиркома Абхазии, на котором планируется определить дату выборов президента, проходит в закрытом режиме, сообщил глава комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 9 января сотни людей ворвались в здание администрации президента Абхазии, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. 10 января Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента, а власти назвали протест попыткой госпереворота. Протесты в республике обернулись уголовным делом о массовых беспорядках.

Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили участники акции протеста. 11 января вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что Верховный суд принял решение об отмене результатов выборов под давлением сторонников оппозиции.

Сегодня ЦИК Абхазии начал совещание, по итогам которого будет объявлена дата президентских выборов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава комиссии Тамаз Гогия. "Мы собрали кворум, попросили всех лишних покинуть помещение, нам предстоит в соответствии с законодательством назначить дату выборов", - пояснил он.

С утра к зданию ЦИК пришли представители оппозиции, они пытались пройти в здание, но вход для них и для журналистов был закрыт. Гогия пояснил, что это сделано для того, чтобы исключить давление на членов избиркома.

Протестующие ожидают сегодня отставки президента Рауля Хаджимбы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер оппозиции Аслан Бжания. "Если он сегодня не уйдёт, ситуация может выйти из-под контроля", - пояснил политик.

Митингующие, которые находятся у здания администрации президента, предполагают, что к вечеру «ситуация может накалиться», если Хаджимба не уйдет в отставку, пояснил один из собравшихся Зураб. "У людей кончается терпение. Ничего, кроме отставки мы не хотим, пусть уйдёт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правовых оснований для отставки президента нет, считает премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. "Все требования об отставке незаконны, президент обязан исполнять обязанности до дня выборов. Другое в законе не прописано", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бганба.

К зданию администрации президента стягиваются также сотрудники правоохранительных органов, протестующих около здания - несколько десятков, передал в 11.52 мск корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году публиковал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". На "Кавказском узле" можно ознакомиться с биографиями Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а также со справкой о партии "Амцахара".