Вице-президент Абхазии заявил о давлении на Верховный суд

11 января 2020, 23:55

Верховный суд Абхазии принял решение об отмене результатов выборов под давлением сторонников оппозиции, уверен вице-президент Аслан Барциц.

Как писал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Активисты настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили участники акции протеста. Порядка 500 протестующих контролировали сегодня администрацию президента в Сухуме.

Вице-президент Аслан Барциц заявил, что Верховный суд Абхазии не выдержал давления сторонников оппозиционных сил, которые в большом числе присутствовали на всех заседаниях, и поэтому удовлетворил кассационную жалобу лидера партии Амцахара Алхаса Квициния, передала корреспондент "Кавказского узла".

"Президент готовит жалобу на это решение. У нас любой орган власти без давления должен работать, но суд давления не выдержал", - заявил Барциц сегодня на встрече со сторонниками президента Рауля Хаджимба, которые ожидали выступления президента в здании филармонии.

По мнению Барцица, "решение суда нужно выполнять, но только после того, как будут исчерпаны все возможности для обжалования". Он указал на то, что у Хаджимбы есть возможность обратиться в президиум Верховного суда, юристы администрации президента готовят жалобу в вышестоящую инстанцию.

В апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого называли главным претендентом в президенты от оппозиции, доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах президента, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году публиковал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".