Сторонники оппозиции в Абхазии поделились ожиданиями от участия в протестах

11 января 2020, 21:38

Порядка 500 участников протестов в Абхазии контролировали сегодня администрацию президента в Сухуме. Лидеры оппозиции должны добиться отставки Рауля Хаджимбы с поста президента, заявили опрошенные "Кавказским узлом" протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Активисты настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили участники акции протеста. Сегодня проводятся встречи между представителями властей и оппозиции.

В апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого называли главным претендентом в президенты от оппозиции, доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах президента, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Оппозиция продолжает контролировать администрацию президента Абхазии. На площади в Сухуме перед администрацией президента и в здании находятся сторонники Блока оппозиционных сил, но город живет обычной жизнью, передает корреспондент "Кавказского узла".

Несмотря на прохладную погоду (в Сухуме сегодня плюс 5 градусов Цельсия при высокой влажности), люди весь день дежурили на площади. В здании администрации президента Абхазии до 19.00 находились около 500 сторонников оппозиции, в кабинетах накрыли столы, люди перекусывали бутербродами. К 21.30 часть протестующих разошлась, но подходят и новые.

До сих пор не устранены последствия силового захвата здания: выбиты окна и двери со стороны входа в администрацию президента. Вход в парламент, который находится в этом же здании, заблокирован мебелью. Оппозиционеры объясняют это тем, что таким образом они контролируют всех входящих.

"Наши лидеры попросили нас не покидать администрацию президента, мы все прекрасно понимаем, что если разойдемся, то здание займет президент и его команда, этого нельзя допустить",- заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Сухума Ефрем Габрилая. Он сообщил, что за трое суток спал всего несколько часов, приезжал домой один раз, чтобы переодеться.

"Мы не уходим, потому что нельзя сейчас выпустить ситуацию, нервы у всех на пределе",- рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ткуарчала Роин Тлив. Он отметил, что сторонники оппозиционных сил должны "дожать ситуацию до конца и добиться отставки президента".

Руководитель фонда имени Сергея Багапша Михаил Логуа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Аслан Бжания и премьер-министр Абхазии Валерий Бганба во время сегодняшней встречи не обсуждали никаких принципиально важных вопросов, Бганба просил встречи с лидером оппозиции, чтобы он мог забрать свои личные вещи и вещи президента из здания администрации.

"Рауль больше в это здание не войдет, это однозначно. И встречу Бжании и Бганбы не стоит рассматривать как переговоры. Нам не о чем с Хаджимбой разговаривать, поэтому ни о каких переговорах речи вообще не идет",- заключил Логуа.

Оппозиция не была инициатором протестов, а только воспользовалась их результатом, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты. Они считают, что к кризису в стране привел комплекс причин, в том числе неэффективность государственного аппарата.

С обеда в Сухуме продолжается и заседание парламента, на котором присутствовал лидер оппозиции Аслан Бжания. Депутат парламента от оппозиции Омар Джинджолия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что депутаты обсуждают вопросы, которые они должны вынести на сессию парламента, дата которой не определена.

«Идёт руинная работа, депутаты занимаются завтрашним днём, обсуждаются вопросы возможной сессии парламента. В основном проходят организационные мероприятия», - сказал Омар Джинджолия.

Он отметил, что все решения парламента имеют рекомендательный характер, и все рекомендации депутаты уже дали оппозиции и правительству. "Мы все ждем решения ЦИК о назначении даты президентских выборов, от этого будет зависеть наши дальнейшие действия. Нам нужно будет решить, кто будет исполнять обязанности президента",- отметил Джинджолия. Заседание парламента не было завершено к 21.30, передает корреспондент "Кавказского узла".

ЦИК Абхазии сегодня пояснил статус Рауля Хаджимбы. До проведения новых выборов Рауль Хаджимба останется исполняющим обязанности президента, заявил представитель Центризбиркома. Ранее в ЦИК сообщили, что новые выборы состоятся через два-три месяца, а до этого Хаджимба останется исполняющим обязанности президента. Дату выборов должны назначить 13 января, сообщил Квициния, который сегодня вручил главе ЦИК постановление суда об отмене выборов. Хаджимба продолжает исполнять свои обязанности и обжалует решение суда об отмене результатов выборов, сообщил сегодня первый вице-премьер Даур Аршба, отметив, что ЦИК пока не вправе назначать новые выборы.

Напомним, сегодня в здании филармонии в Сухуме ожидают встречи с Раулем Хаджимбой порядка 150 его сторонников. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, встретившийся сегодня с Асланом Бжанией, заявил, что требование протестующих о незамедлительной отставке Хаджимбы с поста президента противоречит закону. Содержание своей беседы политики не раскрыли, однако Бжания сказал, что достигнуты "принципиальные договоренности". С 10 января в Сухуме находится заместитель секретаря российского Совета безопасности Рашид Нургалиев. Кремль заинтересован в том, чтобы кризис в Абхазии разрешился мирным путем, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году публиковал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".