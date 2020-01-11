Алхас Квициния вручил главе ЦИК постановление суда об отмене выборов

11 января 2020, 13:48

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия выразил недоумение в связи с тем, что Алхас Квициния лично принес ему решение Верховного суда. Собрание ЦИК по назначению даты перевыборов президента назначено на 13 января.

"Кавказский узел" сообщал, что 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. В ЦИК сообщили, что новые выборы состоятся через два-три месяца, а до этого Хаджимба останется исполняющим обязанности президента.

Активисты не освободили здание, они настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, встретившийся сегодня с лидером оппозиции Асланом Бжанией, заявил, что требование протестующих противоречит закону. Содержание своей беседы политики не раскрыли, однако Бжания сказал, что достигнуты "принципиальные договоренности".

Алхас Квициния и депутаты парламента, представляющие Блок оппозиционных сил, лично принесли в Центральную избирательную комиссию решение суда, который признал недействительным итоговый протокол сентябрьских президентских выборов.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия указал, что комиссия находится вне политики. Он выразил недоумение, что лидер оппозиции сам доставил решение Верховного суда в ЦИК. "Для этого есть курьер суда, который в установленный законом срок должен доставить нам решение. Наверное, вы нам не доверяете?" - сказал Гогия. Квициния объяснил свой поступок тем, что в стране сложилась напряженная ситуация.

Решение ЦИК о дате следующих выборов должно быть оглашено не позднее 11.00 утра (10.00 мск) 13 января, сообщил Квициния после разговора с Гогией. "Комиссии нужно собрать кворум для вынесения решения о дате выборов", - отметил оппозиционер.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году размещал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".