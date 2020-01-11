ЦИК пояснил статус Рауля Хаджимбы

11 января 2020, 12:05

До проведения новых выборов Рауль Хаджимба останется исполняющим обязанности президента, заявил представитель Центризбиркома Абхазии. Протестующие продолжают оставаться в здании президентской администрации, все силовые структуры работают в усиленном режиме.

Как писал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Квициния поблагодарил за поддержку участников протестов. Один из лидеров протеста, Теймураз Хишба, обратился к протестующим с призывом не покидать здание администрации президента и добиваться немедленной отставки президента. Новым главой государства должен стать Аслан Бжания, заявили участники акции протеста.

В апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого называли главным претендентом в президенты от оппозиции, доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах президента, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, говорится в справке "Кавказского узла" " Главное о выборах президента Абхазии-2019 ".

ЦИК планирует провести выборы через несколько месяцев До проведения очередных выборов исполняющим обязанности президента, согласно закону, остается Рауль Хаджимба, заявил сотрудник ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде республики. "В соответствии с решением кассационной коллегии, а оно сейчас является главным, исполняющий обязанности президента - Рауль Хаджимба", – сказал представитель ЦИК.

По его словам, новые выборы президента Абхазии должны состояться в течение двух-трех месяцев, со ссылкой на ТАСС проинформировало РИА "Новости".

Активисты не ушли из здания администрации президента

Здание администрации президента Абхазии остается под контролем протестующих. На входе в здание находятся несколько десятков активистов. Во многих кабинетах чиновников раскиданы вещи, перевернута мебель. Несколько окон в здании разбиты, под окнами валяется мусор, пустые бутылки из-под воды, сообщило сегодня издание.

Милиция Абхазии продолжает сегодня работать в усиленном режиме, заявил министр внутренних дел республики Раули Смыр. "Задействованы все службы – и МВД, и СОБР, и СГБ Абхазии. Уже с восьми часов утра выставили людей. Ночью также определенное количество наших сотрудников несли службу", – процитировал Смыра "Sputnik Абхазия".

Ситуация в республике стабильная и находится под контролем, заверил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. По его словам, российская делегация уже сегодня может принять участие в переговорах между властью и оппозицией. "На сегодняшний день запланированы переговоры между представителями власти и оппозиции, возможные встречи – повторяю, возможные – представителей российской делегации с представителями различных политических сил. К вечеру надеемся получить позитивные результаты – разрешение, снятие "горячей" фазы существующего конфликта", – провел слова Килбы ТАСС.

10 января заместитель секретаря российского Совета безопасности Рашид Нургалиев и президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече в Сухуме обсудили мероприятия по стабилизации политической ситуации в стране. Кремль заинтересован в том, чтобы кризис в Абхазии разрешился мирным путем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Россия вмешивалась в политический кризис в Абхазии и в 2014 году. "В тот кризисный период российская сторона <...> содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами", – сказал Рауль Хаджимба в интервью "Что опасно для Абхазии - нефтедобыча, Грузия, договор с Россией или Гальский район", данном "Кавказскому узлу" в ноябре того же года. При этом он заявил, что стал тогда президентом самостоятельно, без поддержки Москвы.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году публиковал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".