Теймураз Хишба. Фото: Анна Грицевич для "Кавказского узла".

11 января 2020, 00:51

Абхазская оппозиция призвала к немедленной отставке Хаджимбы

Один из лидеров протеста в Абхазии Теймураз Хишба обратился к протестующим с призывом не покидать здание администрации президента и добиваться немедленной отставки президента Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать Аслан Бжания, заявили участники акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь на тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Квициния поблагодарил за поддержку участников протестов. Постановление Верховного суда Абхазии о назначении повторных выборов президента вступило в силу сегодня же, но представители Хаджимбы заявили, что обжалуют его.

Девять партий и общественных организаций сразу после оглашения итогов голосования 8 сентября 2019 года потребовали признать выборы несостоявшимися. Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019", заявили они.

Руководитель штаба "Общенационального движения по защите государственности Абхазии" Теймураз Хишба 10 января объявил собравшимся на площади перед зданием администрации президента о том, что что итоги сентябрьских президентских выборов отменены, однако по закону Хаджимба будет исполнять свои обязанности еще три месяца, до новых выборов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Хишба призвал протестующих добиваться того, чтобы действующий президент ушел сейчас. "Я вас призываю не уходить, ни спать, ни есть, а контролировать администрацию президента", - сказал Хишба. Участники протеста поддержали его призыв.

У администрации президента по данным на 23.00 мск 10 января находятся несколько сотен человек, окна и двери в здании остаются выбитыми. В нем находится руководство "Блока оппозиционных сил". Протестующие заявили, что не намерены пускать в здание членов правительства.

"Мы не покинем здание администрации президента, пока Хаджимба не уйдет в отставку. Будем дежурить здесь. Мы хотим, чтобы Бжания (лидер "Блока оппозиционных сил", - прим. "Кавказского узла") выдвинул свою кандидатуру на выборы. Он очень уважаемый в Абхазии человек", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник протеста, сторонник партии "Амцахара" Дмитрий Хмыр.

Сторонники оппозиционных сил считают отмену результатов выборов торжеством демократии в стране. "Мы рады как никогда... суд принял законно обоснованное решение. Это не наша прихоть, мы изначально требовали соблюдать закон", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член партии "Единая Абхазия" Руслан Кушт.

"Наши президенты были достойные люди всегда... мы видим президентом Бжанию",-  сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сухума Виталий Джергения. Он рассказал, что находится у администрации президента больше суток.

Аслан Бжания назвал решение Верховного суда промежуточным достижением, конечным же результатом, по его мнению, должно стать назначение даты новых выборов. Он предположил, что решение об этом будем принято на заседании парламента 11 января, пишет "Спутник Абхазия".  Если Хаджимба решить сложить полномочия президента, то страной до проведения выборов может руководить спикер парламента, сказал Бжания.

Материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".

Примечание:

"Народный контроль" заявил о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Абхазии", "Эксперты объяснили результаты голосования в Абхазии кризисом в обществе", "Глава ЦИК Абхазии заявил о сбое при подведении итогов голосования".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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