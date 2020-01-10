Заседание Верховного суда Абхазии. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

10 января 2020, 22:54

Рауль Хаджимба анонсировал жалобу на решение о перевыборах президента

Постановление Верховного суда Абхазии о назначении повторных выборов президента вступило в силу сегодня же, однако представители Рауля Хаджимбы заявили, что обжалуют его. Алхас Квициния поблагодарил за поддержку участников протестов в Сухуме.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь на тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента.

Сразу после оглашения итогов голосования 8 сентября 2019 года девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися. Они заявили, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Решение Верховного суда об отмене итогов выборов можно обжаловать в президиуме Верховного суда, отметил судья на сегодняшнем заседании. Представители Рауля Хаджимбы заявили, что используют эту возможность.

Вердикт кассационной инстанции вступил в силу сегодня же, сообщил на своем сайте Верховный суд Абхазии. "Выборы Президента Республики Абхазия от 08 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 09 сентября 2019 года недействительными. Судом кассационной инстанции ЦИК Республики Абхазия предписано назначить повторные выборы", - говорится в публикации.

Представители оппозиции и их последователи после оглашения решения суда вернулись в здание администрации президента, там находятся сотни человек. Квициния на абхазском языке объявил собравшимся о решении, которое принял суд, поблагодарив за помощь и поддержку, передал корреспондент "Кавказского узла".

Алхас Квициния сказал корреспонденту "Кавказского узла", что еще не знает, кто от оппозиции выдвинет свою кандидатуру на новые выборы президента.

У здания администрации президента собрались около 1000 сторонников оппозиции, которые поздравляют друг друга с решением суда, передал "Sputnik Абхазия".

В ЦИК Абхазии отказались комментировать решение кассационной инстанции Верховного суда, сославшись на отсутствие информации о нем, сообщило издание.

В мае 2014 года Абхазия также переживала политический кризис, причем протестующие штурмовали здание МВД. "В тот кризисный период российская сторона <...> содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами", - заявил Рауль Хаджимба в интервью "Что опасно для Абхазии - нефтедобыча, Грузия, договор с Россией или Гальский район", данном "Кавказскому узлу", данном в ноябре того же года.

Материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".

Примечание:

"Народный контроль" заявил о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Абхазии", "Эксперты объяснили результаты голосования в Абхазии кризисом в обществе", "Глава ЦИК Абхазии заявил о сбое при подведении итогов голосования".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 января 2020, 00:51

  • Абхазская оппозиция призвала к немедленной отставке Хаджимбы

    Один из лидеров протеста в Абхазии Теймураз Хишба обратился к протестующим с призывом не покидать здание администрации президента и добиваться немедленной отставки президента Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать Аслан Бжания, заявили участники акции протеста.

11 января 2020, 00:43

  • Ажигов и Плиев оставлены в СИЗО еще на трое суток

    Осужденных ингушских активистов Мусу Плиева и Элисхана Ажигова, чей срок наказания уже истек, отпустят из СИЗО в Пятигорске не ранее 13 января. Родственники и друзья осужденных намерены приехать в этот день к изолятору, чтобы добиваться их освобождения.

10 января 2020, 23:59

10 января 2020, 23:53

10 января 2020, 23:34

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи