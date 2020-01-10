Рауль Хаджимба анонсировал жалобу на решение о перевыборах президента

10 января 2020, 22:54

Постановление Верховного суда Абхазии о назначении повторных выборов президента вступило в силу сегодня же, однако представители Рауля Хаджимбы заявили, что обжалуют его. Алхас Квициния поблагодарил за поддержку участников протестов в Сухуме.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь на тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента.

Сразу после оглашения итогов голосования 8 сентября 2019 года девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися. Они заявили, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Решение Верховного суда об отмене итогов выборов можно обжаловать в президиуме Верховного суда, отметил судья на сегодняшнем заседании. Представители Рауля Хаджимбы заявили, что используют эту возможность.

Вердикт кассационной инстанции вступил в силу сегодня же, сообщил на своем сайте Верховный суд Абхазии. "Выборы Президента Республики Абхазия от 08 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 09 сентября 2019 года недействительными. Судом кассационной инстанции ЦИК Республики Абхазия предписано назначить повторные выборы", - говорится в публикации.

Представители оппозиции и их последователи после оглашения решения суда вернулись в здание администрации президента, там находятся сотни человек. Квициния на абхазском языке объявил собравшимся о решении, которое принял суд, поблагодарив за помощь и поддержку, передал корреспондент "Кавказского узла".

Алхас Квициния сказал корреспонденту "Кавказского узла", что еще не знает, кто от оппозиции выдвинет свою кандидатуру на новые выборы президента.

У здания администрации президента собрались около 1000 сторонников оппозиции, которые поздравляют друг друга с решением суда, передал "Sputnik Абхазия".

В ЦИК Абхазии отказались комментировать решение кассационной инстанции Верховного суда, сославшись на отсутствие информации о нем, сообщило издание.

В мае 2014 года Абхазия также переживала политический кризис, причем протестующие штурмовали здание МВД. "В тот кризисный период российская сторона <...> содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами", - заявил Рауль Хаджимба в интервью "Что опасно для Абхазии - нефтедобыча, Грузия, договор с Россией или Гальский район", данном "Кавказскому узлу", данном в ноябре того же года.

Материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".