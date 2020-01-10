10 января 2020, 21:53
Молния: итоги выборов президента Абхазии отменены
Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии и назначил новые выборы президента страны.
Присутствующие в зале суда встретили это решение аплодисментами, сообщил в 21:51 мск корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.
Как писал "Кавказский узел", президент Рауль Хаджимба победил на выборах 2019 года с небольшим перевесом: во втором туре за него проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Заседания Верховного суда Абхазии 9 и 10 января проходили на фоне захвата протестующими здания администрации президента.
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"
10 января 2020, 21:44
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Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов должен уйти в отставку, заявили сегодня на митинге местные жители, уже добившиеся увольнения управделами муниципалитета Евгения Легчило. Они считают, что Кузнецов напрасно потратил бюджетные деньги на зарплату Легчило и собственный служебный автомобиль. Глава района назвал траты обоснованными.
10 января 2020, 21:24
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Принуждение к уборке улиц в Чечне противоречит мировому опыту профилактики ДТП
Угроза изъять автомобиль и принудить водителя к уборке улиц не используется нигде в мире для улучшения безопасности на дорогах, считает глава «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев, положительно оценив практиковавшееся в Чечне оглашение имен нетрезвых водителей в мечетях. В Чечне задержанные водители часто сталкиваются с нарушением своих прав, отметил активист Руслан Кутаев.
10 января 2020, 20:24
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Жители Ингушетии потребовали освобождения двух активистов из пятигорского СИЗО
Сотрудники СИЗО в Пятигорске не выпустили сегодня участников митинга в Магасе Мусу Плиева и Элисхана Ажигова, у которых истек срок наказания. Несколько десятков их односельчан собрались у изолятора, настаивая на немедленном освобождении активистов.
10 января 2020, 19:26
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Представителям президента Абхазии отказано в отводе судьи
Верховный суд Абхазии отклонил ходатайство представителей Рауля Хаджимбы, требовавших отстранить судью от рассмотрения иска о пересмотре итогов президентских выборов. Протесты в Сухуме организованы, чтобы надавить на суд, предположил секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.
10 января 2020, 18:21
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Общая сумма штрафов "Мемориалу" достигла 4,5 миллиона рублей
Суд в Москве по инициативе ингушского УФСБ оштрафовал сегодня "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей. Всего рассмотрены 22 протокола, составленных на структуры "Мемориала" и их руководителей за отсутствие в их публикациях маркировки "иностранного агента".
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