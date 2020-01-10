Возле Верховного суда Абхазии. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

10 января 2020, 21:53

Молния: итоги выборов президента Абхазии отменены

Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии и назначил новые выборы президента страны.

Присутствующие в зале суда встретили это решение аплодисментами, сообщил в 21:51 мск корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Как писал "Кавказский узел", президент Рауль Хаджимба победил на выборах 2019 года с небольшим перевесом: во втором туре за него проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Заседания Верховного суда Абхазии 9 и 10 января проходили на фоне захвата протестующими здания администрации президента.

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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