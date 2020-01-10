Молния: итоги выборов президента Абхазии отменены

10 января 2020, 21:53

Как писал " Кавказский узел ", президент Рауль Хаджимба победил на выборах 2019 года с небольшим перевесом: во втором туре за него проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Заседания Верховного суда Абхазии 9 и 10 января проходили на фоне захвата протестующими здания администрации президента.

Присутствующие в зале суда встретили это решение аплодисментами, сообщил в 21:51 мск корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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