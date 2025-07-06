Власти Абхазии направили запрос России об основаниях признания трех журналистов иноагентами

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Руководитель администрации президента Абхазии направил повторный запрос в Минюст России об основаниях признания иноагентами троих журналистов. Также он попросил абхазские ведомства подать запросы для выяснения причин лишения гражданства Кана Кварчии и Левана Макаи.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба* были внесены Минюстом России в реестр иноагентов. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике. 7 марта Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов абхазского журналиста и политолога Инала Хашига*. По данным ведомства, Хашиг* "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе", "взаимодействовал с иностранными политическими деятелями". Власти Абхазии должны защитить главреда "Чегемской правды", который никогда не нарушал местных законов, объявление его иноагентом в России недопустимо, заявили коллеги Инала Хашига*. Сам журналист отметил, что собирается оспаривать статус иноагента в РФ.

28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания. Также Telegram-каналы сообщали, что гражданства лишен и бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. ФСБ заявила, что Микаа и Кварчия совершили действия, дестабилизировавшие обстановку в Абхазии и создавшие угрозу национальной безопасности России.

Руководитель администрации президента Беслан Эшба ответил на обращение Кана Кварчии, Левана Микаи, Изиды Чания*, Инала Хашига*, Низфы Аршба* и Алхаса Адлейбы по поводу решений российского руководства о лишении гражданства, присвоения статуса "иноагента" и депортаций.

В своем ответе Беслан Эшба сообщил, что министерству юстиции России из Минюста Абхазии направлен "повторный запрос" с просьбой представить информацию об основаниях, приведших к включению Изиды Чания*, Инала Хашига* и Низфы Аршба* в российский реестр иноагентов.

В МВД Абхазии Беслан Эшба направил письмо с просьбой запросить МВД России об основаниях, приведших к лишению российского гражданства граждан Абхазии Кана Кварчии и Левана Микаи.

В МИД Абхазии направлено письмо с вопросом о межведомственном запросе МИД РФ об основаниях, приведших к решениям в отношении граждан Абхазии, сообщило сегодня D News Абхазия.

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* внесены Минюстом в реестр иноагентов.



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