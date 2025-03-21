Минюст России признал иноагентами двух абхазских журналисток

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Главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба* внесены Минюстом России в реестр иноагентов. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Как писал "Кавказский узел", Минюст России 7 марта внес в реестр иностранных агентов абхазского журналиста и политолога Инала Хашига*. По данным ведомства, Хашиг* "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе", а также "взаимодействовал с иностранными политическими деятелями". Власти Абхазии должны защитить главреда "Чегемской правды", который никогда не нарушал местных законов, объявление его иноагентом в России недопустимо, заявили коллеги Инала Хашига*. Сам журналист отметил, что собирается оспаривать статус иноагента в РФ.

Минюст России сообщил сегодня, что в список иноагентов внесены две абхазские журналистки - главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба*.

Ведомство сообщило, что обе журналистки, будучи сотрудниками иностранных изданий, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе.

Изида Чаниа*, по версии ведомства, принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, сотрудничает с сетевым ресурсом, который связан с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

"Нужная газета" прокомментировала решение Минюста. "Надо констатировать, что на сегодняшний день все руководители независимых СМИ в Абхазии объявлены иноагентами", - говорится в Telegram-канале издания.

Власти Абхазии не отреагировали на преследование граждан Абхазии российскими ведомствами

28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания. Также Telegram-каналы сообщали, что гражданства лишен и бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. ФСБ заявила, что Микаа и Кварчия совершили действия, дестабилизировавшие обстановку в Абхазии и создавшие угрозу национальной безопасности России.

Дирижеру Барасу Куджбе на 10 лет был запрещен въезд в Россию. Об этом он узнал на границе, когда 15 февраля возвращался в Сочи, после того как приехал на день проголосовать в первом туре президентских выборов. Куджба сообщил, что намеревался представить в Сочи проект международного музыкального фестиваля в Пицунде. Запрет въезда в Россию нарушает и другие планы по творческому сотрудничеству, следует из заявления музыканта, которое 17 февраля опубликовало "DNews Абхазия". Председатель комитета по репатриации Вадим Харазия заявил 15 февраля, что власти должны "обратиться в соответствующие структуры и разобраться в ситуации для снятия этих ограничений", сообщило "Апсныпресс".

После признания Минюстом России абхазского журналиста Инала Хашига* иноагентом прозвучали неоднократные призывы к властям Абхазии отреагировать на этот факт, а также лишение российского гражданства Кана Кварчии и Левана Микаи, запрет на въезд в Россию Барасу Куджбе и другие санкции.

В частности, они звучали на слушаниях в парламенте, с аналогичным призывом обратилась к властям и омбудсмен Анас Кишмария. Она заявила, что обращается к министерству иностранных дел, министерству юстиции, Генеральной прокуратуре, к президенту Абхазии с просьбой проинформировать абхазское общество о принятых и планируемых действиях.

Однако официальной реакции властей Абхазии на эти призывы к 18.00 21 марта не последовало.

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* внесены Минюстом в реестр иноагентов.



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