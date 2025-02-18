Кан Кварчия получил заключение о причинах лишении гражданства России

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ФСБ заявила, что депутат парламента Абхазии Кан Кварчия совершил действия, которые дестабилизировали обстановку в Абхазии и создали угрозу национальной безопасности России.

Как писал "Кавказский узел", 28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания. Также Telegram-каналы сообщали, что гражданства лишен и бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. 11 февраля ФСБ заявила, что предприниматель Леван Микаа совершил действия, дестабилизировавшие обстановку в Абхазии и создавшие угрозу национальной безопасности России.

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия получил заключение Федеральной службы безопасности России об установлении факта совершения гражданином РФ, приобретшим гражданство РФ, действий, создающих угрозу национальной безопасности России.

В документе, который опубликовал сегодня Telegram-канал "Аиашара", указано, что действия, совершенные Кварчия, способствовали дестабилизации общественно-политической ситуации в Абхазии и привели "к нарастанию напряженности вблизи границы Российской Федерации". Ведомство пояснило, что подобные действия являются основанием для лишения гражданства России. В то же время в документе указано, что заключение может быть оспорено в судебном порядке.

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