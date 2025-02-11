ФСБ разъяснила причину лишения гражданства Микаа

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ФСБ заявила, что предприниматель Леван Микаа совершил действия, дестабилизировавшие обстановку в Абхазии и создавшие угрозу национальной безопасности России.

Как информировал "Кавказский узел", предприниматель Леван Микаа, который участвовал в акциях протеста в Абхазии, лишился российского гражданства. 24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен и депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварчии и общественного деятеля Левана Микаа. 28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

ФСБ в официально оповестила Левана Микаа о том, что он лишен гражданства России, сообщил 10 февраля телеграм-канал "Апсны Хабар". К посту прикреплена копия документа, в котором сказано, что Микаа лишен гражданства, поскольку совершил действия, создавшие угрозу национальной безопасности России.

"Действия, способствовавшие дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Республики Абхазия, приведшие к нарастанию напряженности вблизи государственной границы Российской Федерации", – сказано в документе.

Леван Микаа не совершал антироссийских действий, заявил председатель комитета парламента Абхазии по государственно-правовой политике Даут Хутаба.

"Его действия истолковали и подвели "под угрозу Российской Федерации" слишком вольно. <…> Как юрист, я считаю, что оснований для лишения гражданства недостаточно", – приведены слова Хутабы в другой публикации.

Он заявил, что у него есть опасения, что такая мера как лишение российского гражданства в дальнейшем может применяться к любому депутату или политику, который будет проявлять свою позицию по тому или иному вопросу.

Объяснение российской стороны "абхазское издание "Нужная газета" охарактеризовала как "совершенно неподдающееся осмыслению". "Кто-то видел нарастание напряженности вблизи границы? Или Сухум - это вблизи?" - задается вопросом издание в комментарии, опубликованном в своем телеграм-канале.

Абхазский общественный деятель Леван Микаа не выступал с антироссийскими заявлениями, как и депутат Кан Кварчия, он был в числе оппонентов Аслана Бжании, ранее указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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