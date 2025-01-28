Кварчия и Микаа назвали лишение гражданства России следствием действий Бжании

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Депутат парламента Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа уверены, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент Аслан Бжания. Они призвали кандидатов в президенты Абхазии выступить с заявлениями по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель Леван Микаа, который участвовал в акциях протеста в Абхазии, лишен российского гражданства. Микаа не выступал с антироссийскими заявлениями, как и депутат Кан Кварчия, он был в числе оппонентов Аслана Бжании, указали политологи. Лишение гражданства стало результатом нарушения закона, полагает один из аналитиков.

24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен и депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварчии и общественного деятеля Левана Микаа.

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия сообщил сегодня на пресс-конференции, что он, и другие политики, о которых сообщалось, что они лишены российского гражданства, не получали официальных уведомлений. "Мы не получали официального уведомления о лишении гражданства России, поэтому мы не знаем за что мы лишены гражданства. Законов России мы не нарушали, никаких действий против России не совершали", - привела его слова "Нужная газета".

Три ветерана войны, три депутата парламента разных созывов лишены гражданства, а спикер Лаша Ашуба молчит, заявила на пресс- конференции главред информационного агентства «Аиашара» Низфа Аршба. Ранее Telegram-канал "Республика" сообщил, что известно о лишении гражданства России трех политиков, помимо Микаа и Кварчии это депутат парламента Абхазии двух созывов, выходец из турецкой абхазской диаспоры Тайфун Ардзинба.

"Получается, что быть патриотом, любить свой народ и защищать его интересы – трактуется как угроза национальной безопасности России. Очень сожалею, что именно так некоторые чиновники в России трактуют. <...> Лишив нас гражданства России, нам запрещают въезд в страну, через которую у Абхазии единственная связь со всем миром. То есть тебя изолируют. Это не очень хороший факт и может иметь последствия", - привела слова Кана Кварчии "Аиашара".

Кварчия отметил, что государственные органы не предпринимают никаких действий, чтобы хотя бы выяснить причину лишения российского гражданства. По его словам, в Абхазии "лишают права гражданства России по спискам Аслана Бжания".

Кварчия сообщил, что ряд депутатов хотели попасть на прием к послу России в Абхазии (Михаилу Шургалину - прим. "Кавказского узла"), но он отказался от встречи.

Все это стало следствием политики изгнанного бывшего президента Аслана Бжания, считает Леван Микаа.

Леван Микаа и Кан Кварчия обратились к кандидатам в президента и кандидатам в вице-президенты с настойчивой просьбой высказаться на данную тему публично. Это, по их мнению, покажет как те, кто стремятся на высшие должности страны, готовы защищать права и интересы граждан Абхазии, указано в сообщении.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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