Политологи поспорили о мотивах лишения абхазских политиков гражданства РФ

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Абхазский общественный деятель Леван Микаа не выступал с антироссийскими заявлениями, как и депутат Кан Кварчия он был в числе оппонентов Аслана Бжании, указали политологи. Лишение гражданства стало результатом нарушения закона, полагает один из аналитиков.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель Леван Микаа, который участвовал в акциях протеста в Абхазии, лишен российского гражданства.

24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен и депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварчия и общественного деятеля Левана Микаа.

Лишение абхазских деятелей и политиков российского гражданства "Кавказскому узлу" прокомментировали политолог Давид Дасания, уроженец Абхазии Антон Кривенюк, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений и политолог Андрей Гусий.

Леван Микаа - один из самых известных и уважаемых, авторитетных деятелей Абхазии, отметил Давид Дасания.

"Он внук видного государственного деятеля Абхазии, известного абхазского писателя Баграта Васильевича Шинкуба. Да, он был одним из трёх лидеров народного движения, благодаря которому Абхазия была спасена от Аслана Бжании. Чиновники России допустили грубейшую ошибку. Они не могли, не имели права признавать Левана Микаа в качестве политического противника Российской Федерации. Наоборот, он более друг России, чем те, кто позиционирует себя таковыми. Про его бизнес я ничего не знаю, знаю, что у него свое средство массовой информации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Он не исключает, что другие общественные деятели начнут отказываться от гражданства России в поддержку Микаа.

"Может быть, другие общественные деятели, которые знают, каким настоящим другом России является этот человек, начнут отказываться от гражданства России в знак поддержки Левана Микаа. Такое тоже может быть. Поэтому необходимо тысячу раз подумать, прежде чем вот так наобум принимать какое-то решение. Это необдуманное решение. Двое из трех лидеров, которые помогли Абхазии избавиться от Бжании, уже лишены российского гражданства. Остался только Адгур Ардзинба", - подчеркнул политолог.

Леван Микаа был одним из лидеров протестного движения в Абхазии, констатирует Антон Кривенюк. "Он создавал что-то наподобие медиахолдинга, у него были те или иные возможности для поддержания оппозиционной активности. И, да, он был одним из организаторов последней оппозиционной волны в Абхазии. Он влиятельный человек, словом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кан Кварчия и Леван Микаа были в числе организаторов штаба по противодействию ратификации «инвестиционного соглашения», сообщала 5 ноября 2024 года "Республика"

Лишение гражданства России – достаточно новый тип давления со стороны Москвы, отмечает он.

"Это новое явление. Когда я был в Абхазии, не было такого давления на оппозиционных деятелей со стороны России. Я полагаю, что это связано с общей жесткостью политики России. Первый звоночек был, когда лишили гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии. При том, что в отличие от событий в Абхазии, там вообще не понятно, что произошло. Эта новая мера давления говорит о том, что Москва крайне недовольна деятельностью Левана Микаа, но он, надо сказать, не выступал с антироссийскими заявлениями. Москва берет курс на ожесточение своей реакции относительно того или иного политика, который выступает против российского политического курса", - указал он.

В марте 2024 появилась информация, что три депутата из Южной Осетии - Дзамболат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев лишены гражданства России, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и Российской Федерации. Санакоев, Мулдаров и т Медоев, лишенные возможности въезда в Россию, не отреагировали на предупреждения Кремля с требованием прекратить продвигать законопроект о границе с Грузией, а подавление инициативы о демаркации границы стало подтверждением заинтересованности России в стабильных отношениях с Грузией, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Формально депутаты могут оспорить запрет на въезд в Россию и решение ФСБ по поводу гражданства, однако с учетом политического компонента перспективы судебных разбирательств сомнительны, считает юрист.

Андрей Гусий полагает, что в России решили, что эти люди перешли определенную грань, что привело к лишению гражданства.

"Вне зависимости от того, какие страны лишают гражданства тех или иных лиц, есть внутренние законы страны и кем ни был человек, он обязан соблюдать все законы этой страны. Если он допускает нарушения этих законов, выступает с какими-то резкими заявлениями против этой страны, то он должен быть готовым к наказанию. Если ты выступаешь против какой-то страны, публично делаешь антироссийские заявления, то ты можешь быть депортирован, лишен гражданства", - подчеркнул Гусий.

По его словам, лишение гражданства за определенные заявления является не российской, а международной практикой.

"Не Россия это придумала. Разные страны лишают людей гражданства, если они нарушают законы или выступают с заявлениями, которые можно охарактеризовать как заявление против вот этой страны. Это не российская практика. Нарушил - отвечай. Можно политизировать этот вопрос, но если посмотреть, то в каждом из этих случаев есть основания говорить о нарушении российского законодательства. Это международная практика, а не специфика отношения России с Абхазией или Южной Осетией", - указал он.

В конце августа в абхазских телеграм-каналах, в частности, в канале "Абхазский портал", был опубликован документ, представленный как протокол совещания замруководителя администрацией президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Прекращение соцвыплат упоминалось в одном из пунктов документа. 3 сентября глава МИД Абхазии Сергей Шамба провел брифинг, посвященный обсуждению публикации "неподтвержденных материалов с совещания" Козака и Бжании. Документ, "который не пришел официально", власти Абхазии не могут "определить как подлинный", заявил глава МИД. При этом он отметил, что приведенные в документе вопросы неоднократно озвучивались на встречах представителей руководства Абхазии и России.

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба в сентябре 2024 года прокомментировал пункт документа, распространенного в соцсетях, о возможности лишения российского гражданства некоторых депутатов парламента и представителей оппозиционных политических сил. По словам министра, в сегодняшнем мире лишение гражданства - вполне применимая санкция.

"Вы знаете, ее используют сплошь и рядом. Зачем далеко ходить, когда депутатов парламента Южной Осетии лишили российского гражданства. Это прерогатива российской стороны, как она считает. Это вопрос, на который мы не можем никак повлиять. Если они считают каких-то людей настроенными враждебно к России, значит они к ним будут применять санкции», - сказал Сергей Шамба, чьи слова приводятся в публикации "Апсны Иахьа" от 3 сентября 2024 года.

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