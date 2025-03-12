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01:46, 12 марта 2025

Союз журналистов Абхазии раскритиковал объявление Хашига* иноагентом в РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Абхазии должны защитить главреда "Чегемской правды", который никогда не нарушал местных законов, объявление его иноагентом в России недопустимо, заявили коллеги Инала Хашига*. Сам журналист отметил, что собирается оспаривать статус иноагента в РФ. 

Как писал "Кавказский узел", Минюст России 7 марта внес в реестр иностранных агентов абхазского журналиста и политолога Инала Хашига*. По данным ведомства, Хашиг* "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе", а также "взаимодействовал с иностранными политическими деятелями". 

Союз журналистов Абхазии 11 марта отреагировал на решение Минюста России внести главного редактора "Чегемской правды" Инала Хашига* в реестр иностранных агентов. 

"Инал Хашиг, будучи гражданином Республики Абхазия, писал и выступал только по вопросам деятельности органов власти Абхазии, деятельность публичных органов власти России, а тем более ее избирательная система никогда не находились в фокусе его внимания. Российскую политику он рассматривал исключительно в аспекте абхазо-российских взаимоотношений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте абхазского Союза журналистов. 

Авторы заявления указали, что считают необходимым обнародование "более конкретной информации, из которой можно было бы понять, что имеет в виду министерство юстиции России". 

"Все журналистское сообщество Абхазии, а также государственные и общественные деятели нашей страны имеют законную возможность общаться с иностранцами, в том числе россиянами, брать у них интервью и получать иную информацию, необходимую в рамках профессиональной деятельности", - отмечают они, комментируя обвинение Хашига* во "взаимодействии с иностранными политическими деятелями". 

Союз журналистов призвал власти Абхазии "встать на защиту прав своего гражданина, напомнив, что у властей республики никогда не было претензий к Хашигу* и возглавляемому им изданию. "Союз журналистов считает недопустимой практику применения санкций дружественного, но соседнего государства в отношении журналистов Абхазии, выполняющих свои профессиональные обязанности на территории собственной страны и в соответствии с ее законами", - подчеркивается в заявлении. 

Сам Хашиг 9 марта прокомментировал свой статус на собственной странице в соцсети, поблагодарив всех, кто выразил ему поддержку. Он отметил, что "представителей родной абхазской власти" среди этих людей не было и официально чиновники никак не комментировали решение Минюста РФ. 

"Я конечно постараюсь юридически оспорить данное клише, хотя для меня это не самое принципиальное. Я в профессии почти тридцать лет. Никогда не писал и не говорил с чужого плеча, только то, что сам вижу и ощущаю. Исходя из того, что за все эти годы моей профессиональной деятельности я даже почетной грамоты не получил от родного абхазского государства, хотя ордена, звания и премии сыпались кругом, как из рога изобилия, думаю, мне удалось на протяжении всей своей карьеры, не запачкавшись, придерживаться этого кредо", - написал Хашиг*. 

Он призвал абхазских чиновников отреагировать на прецедент. "В конце концов, я ваш гражданин, и вы руководите маленьким, но все же суверенным государством. Скажите что-нибудь. Без разницы – за или против. Но скажите", - добавил журналист.

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Автор: "Кавказский узел"

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