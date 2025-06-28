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01:49, 28 июня 2025

Супруга осужденного гражданина Абхазии обвинила администрацию колонии в давлении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К осужденному гражданину Абхазии Георгию Ладарии администрация омской колонии не допускает адвоката, по мнению супруги, он подвергся психологическому и физическому насилию. Правозащитник Борис Ушаков утверждает, что применение пыток подтверждали и бывшие заключенные колонии.

"Мой супруг Ладария Георгий Владимирович, 9 сентября 1979 года рождения, гражданин Абхазии, отбывает наказание в [исправительной колонии] города Омск. Сотрудники не пускают к нему адвоката. Письма от него не приходят", - заявила Юлия Ладария 27 июня корреспонденту "Кавказского узла".

В санчасти не фиксируют избиения, журналы пустые

По ее словам, о том, что его перевезли из одной омской колонии в другую, ее никто не известил. "На звонки учреждение не отвечает. Пообщавшись с бывшими осужденными, которые побывали в [исправительной колонии], понимаю, что там происходят преступления со стороны сотрудников к заключенным. Систематически происходят избиения и пытки. Пытки с использованием тока и воды. На обращения родственников в СК, прокуратуру, суд, организации по правам человека в городе Омске приходят ответы, что все там хорошо. По рассказам бывшего заключенного, приезжает прокурор с проверкой в учреждение и спрашивает, бьют ли сотрудники, заключенные отвечают: "Да", в ответ прокурор говорит: "Я кому поверю, тебе зэку или сотруднику с хорошей характеристикой". В санчасти не фиксируют избиения, журналы пустые. И так все проверки", - рассказала Ладария.

По ее словам, суд происходил с участием мужа по ВКС, но администрация колонии не подключала ее к связи. "Хотя оборудование везде по России одинаковое и связь была. Адвокат сделал фото в суде моего супруга, на котором я вижу, что лицо моего супруга опухшее, замазано чем-то, чтобы не видно было синяков, хотя их все равно видно. Сотрудники дают смотреть адвокату поддельное заявление о том, что супруг отказывается от адвоката. На руки и фото сделать этого заявления не дают. Я знаю, мой супруг не откажется от адвоката, у меня с ним договоренность была, что я его отправлю. В суде мой супруг сказал, что у него все в порядке, сказал это, потому что находится под давлением", - рассказала супруга заключенного.

По ее словам, ей известно еще об одном аналогичном случае с заключенным Абабукаром Точиевым. "Вот общалась с адвокатом Абабукара, который отбывал наказание в [той же колонии]. Его уже отправили оттуда [в другую колонию]. Адвокат говорит, что по приезду к нему применяли и ток. Но сам Точиев не готов заявлять. Это всё со слов адвоката", - сказала Ладария.

О ситуации с заключенным из Ингушетии Абабукаром Точиевым сообщил в апреле телеграм-канал "Фортанга". По словам его адвоката Карины Мелехиной, он был избит после перевода в то же исправительной учреждение, после чего под разными предлогами руководство колонии запрещало встречи с защитником. По словам Мелехиной, сотрудник колонии показал ей документ, согласно которому Точиев отказывается от юридических услуг и ее помощи. На просьбу предоставить копию документа и возможность лично встретиться с Точиевым она получила отказ. По мнению адвоката, администрация колонии намеренно препятствует ее встречам с осужденным.

С ситуацией, с которой столкнулась Юлия Ладария, знаком правозащитник Борис Ушаков.

Мной было подано дополнительное заявление о преступлении в прокуратуру и СК, в котором я дополнил дополнительные доводы о преступлениях, совершающихся в отношении осужденного Ладарии

"Юлия Ладария убеждена, что её супруга Георгия Ладарию администрация в [исправительной колонии] избивает и из-за этого прячет от адвоката. Для меня, как и для родственников Георгия Ладарии, очевидно, что он был избит администрацией [исправительной колонии] и, возможно, его продолжают избивать, чтобы заставить отказаться от показаний против них. И поэтому по беспределу прячут его от адвоката. Мной было подано дополнительное заявление о преступлении в прокуратуру и СК, в котором я дополнил дополнительные доводы о преступлениях, совершающихся в отношении осужденного Ладарии", - заявил Ушаков корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подтвердил, что бывшие заключенные этой колонии сообщали ранее о пытках и избиениях, в том числе соотечественник Ладарии Звиади Порцхалая, который в настоящее время эмигрировал во Францию. 

"Абабукара Точиева перевели в другую колонию. Его, видимо, перестали бить после того, как его адвокат заявила о пытках", - добавил Ушаков.

Он указал, что ответы от ведомств по поводу пыток носят формальный характер. "Пишут, что факты не зафиксированы", - рассказал правозащитник.

Адвокат Василий Губанов, представляющий интересы Ладарии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация с недопуском адвоката косвенно указывает на применение принудительным мер в отношении его подопечного.

"Спрашиваю прокурора, курирующего <...> колонию: "Меня пустят туда?" Он говорит: "Не знаю". Это прокурор говорит: "Не знаю". Понимаете? А кто знает тогда?" - задается вопросом адвокат.

Мы предполагаем, что, естественно, в отношении него проводятся какие-то незаконные методы психологические, может быть, и физические, но пока конкретных фактов нет

По его словам, сведения о пытках в отношении его подзащитного обоснованны. "Они основаны, скажем так, на фактах, которые были в отношении других осужденных. Вообще от адвоката просто так не отказываются. Когда адвокат хочет идти в колонию, все, как говорится, с удовольствием встречаются, все рассказывают свои проблемы. А здесь человек говорит: "Мне адвокат не нужен". Мы предполагаем, что, естественно, в отношении него проводятся какие-то незаконные методы психологические, может быть, и физические, но пока конкретных фактов нет. Но, в общем-то, по закону имеет значение желание адвоката встретиться с подзащитным. Если адвокат желает встретиться с осужденным, мне обязаны предоставить это свидание", - пояснил Губанов.

Он также уже отправил заявления и жалобы в разные инстанции. "Из Следственного комитета мне был ответ о том, что якобы факты избиений не подтвердились, они направили все материалы в УФСИН", - сказал Губанов.

Он сообщил также, что защита намерена и дальше писать жалобы о недопуске к подзащитному. "Обращение в суд оставим на "десерт". Хотя в целом особенно полагаться на суд тоже не стоит", - добавил адвокат.

Комментариями исправительной колонии и УФСИН России по Омской области по поводу ситуации с заключенными "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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