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05:55, 12 июля 2025

Боец из Волгоградской области убит на Украине

Александр Анохин. Скриншот публикации администрации Руднянского района https://t.me/moya_rudnya/1365

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Анохин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1247 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1246 бойцов из Волгоградской области.

Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56 11.07.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Александр Анохин, 1990 года рождения, сообщила 11 июля в своем телеграм-канале администрация Руднянского района. Подробности биографии бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1247 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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