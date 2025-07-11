Три бойца из Камышина убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Котков, Павел Черенков и Дмитрий Тихонов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1246 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1243 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000 Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Три лаконичных сообщения о гибели камышан в военной операции на Украине опубликовала 10 июля мэрия Камышина в своем телеграм-канале.

Согласно публикациям, убитые - Денис Котков, Павел Черенков и Дмитрий Тихонов. Подробности их биографий и обстоятельств гибели в сообщениях не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1246 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.