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12:58, 24 июня 2025

Апелляционный суд отменил арест Ардзинбы

Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/786/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адлере постановил освободить абхазского оппозиционера Адгура Ардзинбу из-под ареста. Решение об этом принято на фоне намерения провести собрание общественности в поддержку политика.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня бывший кандидат в президенты Абхазии  Адгур Ардзинба арестован на 14 суток в Сочи из-за инцидента с пересечением государственной границы в апреле. ывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в ночь на 21 апреля был, по данным активистов, на несколько часов задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска. Оппозиционная партия "Форум Народного единства Абхазии" потребовала от властей Абхазии прокомментировать задержание Ардзинбы. СГБ заявила, что Ардзинба был задержан из-за того, что был лишен российских водительских прав.

Адгур Ардзинба в марте проиграл во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 41,54% голосов. Победил на выборах Бадра Гунба, который набрал 54,73% голосов. Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать итоги выборов. 15 февраля в первом туре выборов участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Апелляционным судебным заседанием принято решение о прекращении административного ареста Адгура Ардзинбы. Ходатайство об освобождении удовлетворено в полном объёме, сообщила сегодня "Республика".

Адгур Ардзинба будет освобождён из-под стражи 24 июня в 18.15 мск, говорится в сообщении.

Как следует из сообщения на сайте Адлерского суда, апелляционная жалоба на арест поступила в суд 23 июня.

Отметим, что в Telegram-каналах "ЧП Абхазия" и "Сухум в эфире" 23 июня было опубликовано сообщение, что по поручению президента Абхазии Бадры Гунбы местные власти направили обращение к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность освобождения Ардзинбы из-под стражи. "Президент лично контролирует ситуацию", - говорится в сообщении. Официально эта информация не подтверждена.

Также Telegram-каналы "DNews Абхазия" и "Республика" анонсировали на сегодняшний вечер "собрание общественности с участием представителей политических и общественных организаций" в связи с арестом Ардзинбы. Однако в связи с заседанием апелляционной инстанции собрание было отложено. "Принято решение отложить запланированное собрание общественности. О дате и времени нового собрания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

"Задержание Адгура Ардзинбы подтверждает тот факт, что ни он, ни его единомышленники не свернули с выбранного курса, курса против злополучного инвестиционного законопроекта и  апартаментов.  Да, Адгур Ардзинба не рядовой гражданин , он лидер 41,5% граждан Абхазии. А тот, кто вменяет ему проступок , что ж, пусть кинет в него камень первым, кто безгрешен", - прокомментировал на своей странице в Telegram активист Бейя Саид.

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Автор: "Кавказский узел"

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