Ардзинба отказался оспаривать итоги выборов

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Адгур Ардзинба счел бесперспективным оспаривание итогов президентских выборов, оппозиция продолжит политическую борьбу на муниципальных и парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщил сегодня Центризбирком Абхазии. Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, заявил председатель ЦИК Абхазии.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абха, особенно после зии".

Бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба заявил сегодня, что не намерен оспаривать итоги выборов.

"Мы уважаем позицию каждого гражданина Абхазии, который выразили свое мнение на выборах. Мы все вместе, с учетом того как проходила эта предвыборная кампания, мы одержали победу. Мы показали всему миру, что в Абхазии огромная часть общества стоит за эти идеи. <....> Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым", - заявил он, пояснив, что считает судебные иски и обращения в прокурату бесперспективными в нынешних условиях, следует из видеозаписи пресс-конференции, которую сегодня опубликовал Telegram-канал "Республика".

Вечером 1 марта избирательные штабы обоих кандидатов заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки. При этом штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей на участках, а штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования, в том числе в селе Аракич.

По его словам, оппозиция намерена и дальше вести политическую борьбу. "Все должно проходить в рамках закона, все должно проходить спокойно, никакой эскалации быть не должно. Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - заявил он. Ардзинба отметил, что "скоро выборы в органы местного самоуправления, через два года - выборы в парламент".

По его словам, ведутся консультации по созданию политической платформы, которая призвана защищать Абхазию от "вредоносных инициатив". Он пояснили, что если будут попытки действующей власти "вернуться к той повестке, которая привела к событиям 15 ноября <2024 года>", то "с нашей стороны эти попытки будут останавливаться".

В ноябре 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

После победы Гунбы на выборах оппозиции будет сложнее действовать, полагает автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi."Оппозиция сможет и в будущем, при первых же недовольствах, выводить пару сотен "джигитов" к парламенту и "майданить"?На мой взгляд, ей теперь будет гораздо сложнее вести себя, как прежде", - написал он в посте "Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции". Блогер указал, что "если ничего не изменится в позиции власти, а главное, в позиции Москвы", в Абхазии всё повторится вновь. "Но мне кажется, в этом вопросе всё зависит сейчас от РФ и её ближайшего плана на Абхазию", - подчеркнул он.

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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