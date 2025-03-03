RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:49, 3 марта 2025

Ардзинба отказался оспаривать итоги выборов

Адгур Ардзинба. Стоп-кадр видео Telegram-канала "Республика" от 03.03.25, https://t.me/respublicaabh/12009.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адгур Ардзинба счел бесперспективным оспаривание итогов президентских выборов, оппозиция продолжит политическую борьбу на муниципальных и парламентских выборах. 

Как писал "Кавказский узел",   Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщил сегодня Центризбирком Абхазии. Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, заявил председатель ЦИК Абхазии.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абха, особенно после зии".

Бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба заявил сегодня, что не намерен оспаривать итоги выборов.

"Мы уважаем позицию каждого гражданина Абхазии, который выразили свое мнение на выборах. Мы все вместе, с учетом того как проходила эта предвыборная кампания, мы одержали победу. Мы показали всему миру, что в Абхазии огромная часть общества стоит за эти идеи. <....> Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым", - заявил он, пояснив, что  считает судебные иски и обращения в прокурату бесперспективными в нынешних условиях, следует из видеозаписи пресс-конференции, которую сегодня опубликовал Telegram-канал "Республика".

Вечером 1 марта избирательные штабы обоих кандидатов заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки. При этом штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей на участках, а штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования, в том числе в селе Аракич.

По его словам, оппозиция намерена и дальше вести политическую борьбу. "Все должно проходить в рамках закона, все должно проходить спокойно, никакой эскалации быть не должно. Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - заявил он. Ардзинба отметил, что "скоро выборы в органы местного самоуправления, через два года - выборы в парламент".

По его словам, ведутся консультации по созданию политической платформы, которая призвана защищать Абхазию от "вредоносных инициатив". Он пояснили, что если будут попытки действующей власти "вернуться к той повестке, которая привела к событиям 15 ноября <2024 года>", то "с нашей стороны эти попытки будут останавливаться".

В ноябре 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

После победы Гунбы на выборах оппозиции будет сложнее действовать, полагает автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi."Оппозиция сможет и в будущем, при первых же недовольствах, выводить пару сотен "джигитов" к парламенту и "майданить"?На мой взгляд,  ей теперь будет гораздо сложнее вести себя, как прежде", - написал он в посте "Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции". Блогер указал, что "если ничего не изменится в позиции власти, а главное, в позиции Москвы", в Абхазии  всё повторится вновь. "Но мне кажется, в этом вопросе всё зависит сейчас от РФ и её ближайшего плана на Абхазию", - подчеркнул он.

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:22, 3 марта 2025
Военнослужащий из Моздокского района убит на Украине
16:26, 3 марта 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
14:07, 3 марта 2025
Дрон найден возле частного дома на Кубани
13:55, 3 марта 2025
Почти три тысячи грузовиков остаются в очереди на Верхнем Ларсе
13:14, 3 марта 2025
Новых выбросов мазута за сутки не найдено на Кубани
08:49, 3 марта 2025
Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
Все события дня
Новости
Избирательный участок. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2025-03-01/502762-v_abhazii_startoval_vtoroy_tur_prezidentskih_vyborov
15:46, 3 марта 2025
Избирком Абхазии подвел окончательные итоги президентских выборов
Мимоза из Абхазии. Кадр видео "Вести Сочи" https://rutube.ru/video/fc6bf137527db8211a68939586460969/
19:33, 2 марта 2025
Политологи поспорили о мотивах отмены запрета на ввоз мимозы из Абхазии
Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Бадру Гунбу. 15 февраля 2025 года. Фото из телеграм-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/247
17:02, 2 марта 2025
Аналитики сочли достоверными данные о победе Гунбы на выборах
15:07, 2 марта 2025
Избирком Абхазии исключил пересмотр итогов выборов
Бадра Гунба. Фото: http://abkhazinform.com/
12:41, 2 марта 2025
Гунба победил во втором туре выборов президента Абхазии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
08:08, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
33
Позиция РФ предопределила расстановку сил на завтрашних выборах в Абхазии
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
112
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
134
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
59
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Фото
08:08, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
33
Позиция РФ предопределила расстановку сил на завтрашних выборах в Абхазии
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Александр Ефимов. Фото: пресс-служба партии "Яблоко"
03 марта 2025, 11:40
Александр Ефимов вышел на свободу

Мимоза из Абхазии. Кадр видео "Вести Сочи" https://rutube.ru/video/fc6bf137527db8211a68939586460969/
02 марта 2025, 19:33
Политологи поспорили о мотивах отмены запрета на ввоз мимозы из Абхазии

Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
02 марта 2025, 14:37
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916
01 марта 2025, 18:00
Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше