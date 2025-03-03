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15:46, 3 марта 2025

Избирком Абхазии подвел окончательные итоги президентских выборов

Избирательный участок. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2025-03-01/502762-v_abhazii_startoval_vtoroy_tur_prezidentskih_vyborov

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Центризбирком Абхазии обнародовал окончательные итоги выборов, согласно которым президентом избран Бадра Гунба.

Как писал "Кавказский узел",  по предварительным данным избиркома, Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов. Зафиксированные в ходе второго тура нарушения не повлияют на итоги выборов, заявил председатель ЦИК Абхазии.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Центризбирком Абхазии утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым президентом избран Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов, сообщает сегодня государственное ИА "Апсныпресс".

По данным избиркома, явка избирателей составила 70%. Проголосовали 100 412 граждан Абхазии, из них 2065 проголосовали против всех.

Инаугурация избранного президента состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования, отмечается в публикации.

Напомним, вечером 1 марта избирательные штабы обоих кандидатов заявили о многочисленных нарушениях на участках и потребовали от избиркома и силовых структур провести проверки. При этом штаб Ардзинбы заявил о манипуляциях с бюллетенями и документами избирателей на участках, а штаб Гунбы обвинил сторонников Ардзинбы в попытках срыва голосования, в том числе в селе Аракич.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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