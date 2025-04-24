Оппозиция раскритиковала заявление СГБ Абхазии о причинах задержания Ардзинбы

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Бывшего кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу на КПП "Псоу" задержали на два часа из-за того, что он лишен российских водительских прав, заявила СГБ. При задержании эта причина не озвучивалась, она выглядит попыткой оправдать действия сотрудников погранслужбы, заявила оппозиционная партия.

Как писал "Кавказский узел", бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в ночь на 21 апреля был, по данным активистов, на несколько часов задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска. Оппозиционная партия "Форум Народного Единства Абхазии" потребовала от властей Абхазии прокомментировать задержание Ардзинбы. Задержание бывшего кандидата в президенты Адгура Ардзинбы на российско-абхазской границе может быть как актом давления, так и бюрократической оплошностью. При этом абхазская оппозиция после проигрыша на президентских выборах притихла, опасаясь гонений.

Адгур Ардзинба в марте проиграл во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 41,54% голосов. Победил на выборах Бадра Гунба, который набрал 54,73% голосов. Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать итоги выборов. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Служба госбезопасности Абхазии заявила, что причиной длительной задержки на КПП "Адлер" гражданина РФ и Абхазии, абхазского политического деятеля Адгура Ардзинба стало то, что он, лишенный водительских прав, управлял автомобилем.

"20 апреля 2025 года в 00:38 Ардзинба А.А., прибыл на контрольно-пропускной пункт МАПП «Адлер» со стороны Республики Абхазия, следуя на автомобиле марки «Mercedes-Benz». Согласно полученной от компетентных российских органов официальной информации, прохождение пограничного контроля самим Ардзинба А.А. заняло несколько минут – с 00:41 до 00:43. При оформлении транспортного средства сотрудниками ПУ ФСБ РФ было установлено, что Ардзинба А.А. непосредственно управлял транспортным средством, хотя в январе 2025 года решением суда Адлерского внутригородского района Краснодарского края Российской Федерации Ардзинба А.А. был лишён российского водительского удостоверения за нарушения правил дорожного движения. Управление транспортным средством при лишении прав является нарушением российского законодательства. Это стало основанием для проведения сотрудниками правоохранительных органов России соответствующих дополнительных проверочных мероприятий, после окончания которых гражданин Ардзинба А.А. покинул территорию пункта пропуска в 02:15 того же дня", - указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также вместе с политиком ним в машине был Инар Сичинава, который подозревается в незаконном обороте оружия и находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении. СГБ указала, что эти разъяснения были получены от российской стороны.

Если органы СГБ действительно стремились установить истину в отношении инцидента на КПП «Псоу», логичным и, более того, законным шагом было бы в первую очередь связаться с самим Адгуром Ардзинба и получить его официальное пояснение, заявила партия "Абхазское народное движение" (АНД), отметив, что за все дни после инцидента с Ардзинбой связался лишь министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.

"При задержании Адгура Ардзинба на пограничном пункте Псоу ни один представитель российских пограничных или таможенных служб не задал ему ни одного вопроса.В том числе не было сказано ни слова о "лишении водительских прав". Эта "причина", опубликованная СГБ РА, выглядит не более чем поспешной и неуклюжей попыткой оправдать действия другой стороны", - говорится в заявлении возглавляемой Ардзинбой партии.

"Объективность подобных "объяснений", публикуемых под давлением или в угоду политической конъюнктуре, мы все прекрасно видели во время последних президентских выборов. Народ умеет делать выводы", - говорится в заявлении. Партия также призвала СГБ дать пояснения по другим аналогичным инцидентам

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