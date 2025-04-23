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03:37, 23 апреля 2025

Аналитики оценили задержание Ардзинбы на российско-абхазской границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержание бывшего кандидата в президенты Адгура Ардзинбы на российско-абхазской границе может быть как актом давления, так и бюрократической оплошностью. При этом абхазская оппозиция после проигрыша на президентских выборах притихла, опасаясь гонений.

Как писал "Кавказский узел", бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в ночь на 21 апреля был, по данным активистов, на несколько часов задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска. Оппозиционная партия "Форум Народного Единства Абхазии" потребовала от властей Абхазии прокомментировать задержание Ардзанбы.

Адгур Ардзинба в марте проиграл во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 41,54% голосов. Победил на выборах Бадра Гунба, который набрал 54,73% голосов. Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать итоги выборов. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава и анонимный аналитик, много лет изучающий Абхазию, прокомментировали 22 апреля корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с задержанием Адгура Ардзинбы на российско-абхазской границе.

Саид Гезердава считает, что речь идет об акте давления. «Вероятно, был некий «черный список», составленный еще во время предвыборной кампании, со всеми, кто как-то не так высказывался в отношении властей и так далее. И кто-то решил отличиться. Сейчас абхазская власть слабее предыдущей и предпочитает делать такие вещи на аутсорсе. Или может там есть адекватные люди, понимающие, что не надо злить население», - предположил он.

Анонимный аналитик, напротив, полагает, что вероятнее всего речь идет о бюрократической оплошности. «Скорее всего, как у нас часто бывает, во время выборов приняли какую-то меру, а о ее отмене забыли», - предположил он.

Он напомнил, что Ардзинба после выборов встречался с Бадрой Гунбой и даже возник вопрос о его включении в правительство. «Но решили не включать, а то было бы неудобно московским кураторам - вчера человек был «турецким шпионом» и врагом народа, а сегодня что, «уважаемый товарищ»?» - отметил аналитик.

Сейчас власти заняты гораздо более важных для них делом - формированием правительства

Гезердава считает, что пока нет оснований говорить о гонениях на оппозицию. «Сейчас власти заняты гораздо более важных для них делом - формированием правительства. Поэтому ни оппозиция, ни НКО не чувствуют каких-то гонений. Возможно, когда формирование правительства завершится, мы увидим и новое наступление властей на оппозицию», - заметил он.

При этом, по оценке эксперта, после проигрыша Ардзинбы на выборах оппозиция притихла. «После выборов наступила полная тишина, оппозицию не видно и не слышно», - подчеркнул он.

после лишений гражданства и признания иноагентами трех журналистов многие прикусили язык, чтобы не попасть в те же списки

Аналитик также заявил про «эру спокойствия» в поствыборной Абхазии, подчеркнув, что это связано как с поражением оппозиции на выборах, так и с появившимся страхом. «У оппозиции, конечно, есть свой ядерный электорат, недовольный итогом выборов, но люди не готовы вновь подниматься, поскольку большинство понимает, что и с другой стороны в основном собрались «лица с низкой социальной ответственностью». Кроме того, после лишений гражданства и признания иноагентами трех журналистов многие прикусили язык, чтобы не попасть в те же списки. Впрочем, и Микаа, и Кварчия сами сделали все, чтобы попасть под раздачу», - заявил он.

28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания. Также Telegram-каналы сообщали, что гражданства лишен и бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. В марте Минюст России признал иноагентом журналиста и политолога Инала Хашига, а затем - главного редактора "Нужной газеты" Изиду Чанию и главреда агентства "Аиашара" Низфу Аршбу

По словам аналитика, в правительстве у оппозиции никого не осталось. «Не из правившей группировки там только Олег Барциц, обменявший гипотетическую работу по созданию «третьей силы» в Абхазии на пост министра иностранных дел. В парламенте формально есть депутаты от оппозиции, тот же Кварчия, но он после лишения гражданства тоже помалкивает», - заметил он.

По прогнозу аналитика, на выборах местного самоуправления в этом году власти постараются везде «продавить» своих. «Там все будут решать деньги, а денег у оппозиции сейчас нет. А на парламентских выборах в 2026 году все, вероятно, будет уже как в России. Хотя, конечно, один-два оппозиционных кандидата могут и проскользнуть – в Абхазии бюллетени не вбросишь», - заключил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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