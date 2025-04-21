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21:29, 21 апреля 2025

Абхазская оппозиция потребовала внимания Кириенко к задержанию Ардзинбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Давление на абхазскую оппозицию, в том числе задержание на границе бывшего кандидата в президенты Адгура Ардзинбы, осложняет отношения с Россией, заявила абхазская оппозиционная партия, потребовав объяснений от властей Абхазии и вмешательства первого зама главы администрации президента России.

Как писал "Кавказский узел", бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в ночь на 21 апреля был, по данным активистов, на несколько часов задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска. 

Адгур Ардзинба в марте проиграл во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 41,54% голосов. Победил на выборах Бадра Гунба , который набрал 54,73% голосов. Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать итоги выборов. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Политическая партия «Форум Народного Единства Абхазии» опубликовала заявление с требованием к президенту Абхазии, парламенту и правительству  "публично разъяснить причины задержания Адгура Ардзинба, а также других уважаемых общественных и политических деятелей"

"Практика преследования и давления на инакомыслящих продолжается. Возвращаются ярлыки «иноагентов», звучат надуманные обвинения в адрес подлинных патриотов Абхазии — только за их политическую позицию. <...> Если новая власть, на словах заявляющая о консолидации народа, на деле продолжает практику запугивания, унижения и преследования, — это прямой путь к усилению и без того высокой общественно-политической напряжённости в стране", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы подчеркнули, что такие действия как задержание Ардзинбы на границе "не только подрывают доверие внутри Абхазии, но и создают угрозу осложнения отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией" и наносят "репутационный и политический" Абхазии и ее  взаимодействию с Россией.

Авторы заявления призвали первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, координирующего взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Абхазия,"взять под личный контроль данные факты и инициировать проверку действий должностных лиц, допускающих предвзятое отношение к абхазским политикам".

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Автор: "Кавказский узел"

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