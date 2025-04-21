RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:42, 21 апреля 2025

Активисты сообщили о задержании Ардзинбы на российско-абхазской границе

Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/980/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба был, по данным активистов, на несколько часов задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска. 

Как писал "Кавказский узел", Адгур Ардзинба в марте проиграл во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 41,54% голосов. Победил на выборах Бадра Гунба, который набрал 54,73% голосов. Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать итоги выборов.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Адгур Ардзинба был на несколько часов задержан на российско-абхазской границе без объяснения причин, заявила общественная организация ветеранов «Аруаа». Согласно заявлению организации, Ардзинба был задержан в ночь на 21 апреля на российской стороне пограничного пункта пропуска через реку Псоу.

"Мы расцениваем подобные действия как политически мотивированное давление на оппозиционного деятеля, что свидетельствует о целенаправленной попытке дестабилизировать общественно-политичскую ситуацию в Республике Абхазия. Мы убеждены, что источник этих адресных репрессий находится внутри страны и имеет исключительно политическую природу", - цитирует заявление организации "Нужная газета".

«Аруаа» потребовала от президента Бадры Гунбы "отреагировать на факты преследования граждан по политическим мотивам, отказаться от практики давления и запугивания и обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод всех граждан Абхазии", говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Скопление машин в Абхазии. Фото: "ЧП Абхазия" / T.me
18:05, 2 апреля 2025
Новые правила выдачи российских прав абхазским водителям вызвали вопросы к властям
Шамиль Басаев. Фото: Natalia Medvedeva https://ru.wikipedia.org
11:47, 28 марта 2025
Героизация образа Басаева обернулась уголовным делом для гражданина РФ и Абхазии
05:21, 18 января 2025
Житель Абхазии лишен российского гражданства из-за угрозы нацбезопасности
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
21:57, 25 июня 2023
Планы реконструкции аэропорта Сухума вызвали скепсис аналитиков
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
134
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
59
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Беженцы из Нагорного Карабаха. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zvlJSzl11cQ
18 апреля 2025, 16:50
Беженцы из Карабаха потребовали ответов от президента

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше