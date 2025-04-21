Активисты сообщили о задержании Ардзинбы на российско-абхазской границе

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Бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба был, по данным активистов, на несколько часов задержан на российской стороне пограничного пункта пропуска.

Как писал "Кавказский узел", Адгур Ардзинба в марте проиграл во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 41,54% голосов. Победил на выборах Бадра Гунба, который набрал 54,73% голосов. Ардзинба заявил, что не намерен оспаривать итоги выборов.

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Адгур Ардзинба был на несколько часов задержан на российско-абхазской границе без объяснения причин, заявила общественная организация ветеранов «Аруаа». Согласно заявлению организации, Ардзинба был задержан в ночь на 21 апреля на российской стороне пограничного пункта пропуска через реку Псоу.

"Мы расцениваем подобные действия как политически мотивированное давление на оппозиционного деятеля, что свидетельствует о целенаправленной попытке дестабилизировать общественно-политичскую ситуацию в Республике Абхазия. Мы убеждены, что источник этих адресных репрессий находится внутри страны и имеет исключительно политическую природу", - цитирует заявление организации "Нужная газета".

«Аруаа» потребовала от президента Бадры Гунбы "отреагировать на факты преследования граждан по политическим мотивам, отказаться от практики давления и запугивания и обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод всех граждан Абхазии", говорится в публикации.

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