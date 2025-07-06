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11:55, 6 июля 2025

Абхазские специалисты зафиксировали превышение нормы нефтепродуктов в море

Берег моря в Гагре. Фото: Максим Битюцкий https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60014305

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мониторинг состояния морской воды около побережья в Абхазии показал превышение нормы содержания нефтепродуктов.

Как писал "Кавказский узел", информация о загрязнении нефтепродуктами черноморских курортов Кубани крайне скудна, власти неохотно делятся результатами исследований и этим нарушают права граждан, указали экологи.

Разлив мазута в Керченском проливе привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения Юга России мазутом".

Исследование проб морской воды, взятых в Абхазии, показало превышение нормы содержания нефтепродуктов, сообщила климатолог Асида Ахсалба.

"Лаборатории Абхазского государственного центра экологического мониторинга мониторят эту ситуацию. Но в силу отсутствия финансирования, ежедневные, конечно же, анализы не проводятся. Они проводятся по срочным наблюдениям ежемесячно. И на сегодняшний день по данным, которые получают химики-аналитики, можно констатировать факт, что есть небольшое превышение. Но это ПДК именно для рыбохозяйственных целей, ни питьевого, ни, соответственно, бытового назначения. Это говорит о том, что это самая минимальная ПДК, относительно которой можно говорить о небольшом превышении", - приводит сегодня ее слова Sochi1.ru.

По словам Ахсалба, у абхазских специалистов нет возможности мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать.

Для отдыхающих и местных жителей, которые уже открыли купальный сезон, это абсолютно не опасно

Она подчеркнула, что незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов около побережья в Абхазии не опасно для человека, но влияет на морских обитателей. "Можно констатировать, что есть небольшое превышение, но для отдыхающих и местных жителей, которые уже открыли купальный сезон, это абсолютно не опасно", - цитирует сегодня Ахсалба "Sputnik Абхазия".

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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