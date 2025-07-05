Экологи прокомментировали отсутствие информации о загрязнении черноморских курортов нефтепродуктами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о загрязнении черноморских курортов Краснодарского края нефтепродуктами крайне скудна, власти неохотно делятся результатами исследований, чем нарушают права граждан.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Владельцы торговых точек и гостевых домов в Анапе сообщили, что терпят серьезные убытки из-за отсутствия туристов, но не получают поддержки от властей.

Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ситуацию с нехваткой достоверной информации о загрязненности курортов Краснодарского края нефтепродуктами и нежелании властей делиться такой информацией прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" эколог, руководитель проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев; эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при Минприроды Российской Федерации Игорь Шкрадюк; эколог, директор Института региональных биологических исследований, сопредседатель Международного социально-экологического союза и ветеран природоохранной борьбы на Кавказе Валерий Бриних.

Людям, которые не являются специалистами в области экологии и безопасности, нет необходимости получать полную информацию узкой специализации, достаточно знать и понимать, запрещено купаться в море или загорать на пляже или разрешено и следовать инструкциям госоргана, считает Владимир Каляев.

20 июня в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов с борта судна Honrise в момент бункеровки у причала, зафиксировано загрязнение акватории на площади более 35 тысяч квадратных метров. По данным Росприроднадзора, причиной разлива стал выход из строя судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа, сообщает "Коммерсант".

Комментируя информацию о разливе нефтепродуктов в порту Новороссийска, Каляев отметил, что озвученные цифры - лишь часть картины: важны и химический состав, и глубина проникновения, и скорость эвакуации загрязнения. Сравнивая с разливом нефтепродуктов в море в районе Анапы, где после аварии танкеров площадь загрязнения превысила десятки километров побережья, эколог подчеркнул, что масштабы несопоставимо меньше. Если смотреть на цифру в «35 тысяч метров квадратных», то она воспринимается огромной, однако это примерно четыре футбольных поля.

Эколог отметил, что существуют исследования песка и воды, проведённые не блогерами, а научными организациям. Но, по словам Каляева, эти данные из-за своей научной детализации остаются малопонятными широкой аудитории. Для официального признания государством уровня ущерба нужны пробы воды и песка, собранные по строгой методике аккредитованной организацией, зачастую только по указанию соответствующих органов. Самостоятельные коммерческие анализы не имеют юридической силы и могут использоваться лишь как дополнительный аргумент в общении с властями.

Каляев считает, что для жителей важнее всего знать основной вывод из многих сотен проб Роспотребнадзора, сделанных по запросу государственных органов власти и гласящие: «содержание нефтепродуктов превышает нормы, пляжи не безопасны», а технические подробности и цифры важны только для узкопрофильных специалистов.

Некоторыми умышленно нагнетаются наиболее тяжёлые образы и эмоции, которые зачастую существенно перевешивают в худшую сторону реально наблюдаемые факты

«К большому сожалению, катастрофа - уже произошедшее событие, нужно прилагать усилия и помогать природе скорее очиститься. Большинство людей желает искренне верить в наилучшее, а с другой стороны некоторыми умышленно нагнетаются наиболее тяжёлые образы и эмоции, которые зачастую существенно перевешивают в худшую сторону реально наблюдаемые факты» - сказал Каляев.

Наиболее правильный подход - доверять специалистам, которые берут регулярно анализы по комплексной методике и отвечают за выдаваемые результаты, и такой организацией является Роспотребнадзор. Когда методика покажет, что загрязнение не выявлено, об этом в краткие сроки будет сообщено. "На сегодня не рекомендуется нахождение людей на пляжах, так как они могут вдыхать испарения, или (что значительно хуже) частички песка с крошками мазута могут попасть непосредственно в лёгкие, в том числе со спортивных снарядов или в процессе детских игр с песком. В рамках имеющейся методики разрешающая способность приборов позволяет детектировать 5 мг/кг, и всё что находится выше этого порога, считается небезопасным для пляжного отдыха. Эти нормы наиболее строгие в мире – принимая их, государство старается не допустить причинение вреда людям", - уверил Владимир Каляев.

Он предупреждает: несмотря на локализацию мазута на дне, преимущественно под слоем песка, при изменении ветров и течений, особенно в штормовых условиях, возможно новое поднятие загрязнений. Преобладающие течения направлены против часовой стрелки и в среднем относят придонные нефтепродукты в западную сторону. Он подчёркивает, что если речь идет о новом разливе нефти в Новороссийске, то свежие загрязнения определяются просто - анализ выявляет новый химический отпечаток, отличный от старых, лежащих в песке пляжа и на дне с декабря 2024 года.

На сегодня рано утверждать, что «ликвидация полностью завершена», требуется продолжать выполнять работы и дать ультрафиолету из солнечного света, жаре, ветру и природе в целом время для завершения самоочистки, считает Каляев.

Власти скрывают детали, ограничиваясь общими выводами

Игорь Шкрадюк видит ситуацию с отсутствием публичных данных о результатах исследований Роспотребнадзора иначе, чем Каляев. Он считает, что именно независимые исследования подтверждают серьёзную химическую и радиационную нагрузку на прибрежную зону. "Проб, которые берутся, недостаточно, официальная информация скудна и отфильтрована. Официальные структуры (особенно Роспотребнадзор) скрывают детали, ограничиваясь общими выводами. А дьявол прячется именно в деталях. Основной риск - долгосрочная мутагенная опасность бензапирена. Открытие пляжей преждевременно: ситуация зависит от ветра и течения, и локальных проб может не хватить. Пока танкеры не обе­з­маслили и не подняты, угроза остаётся", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Доступные данные показали, что мазут и загрязнённый песок содержат большое количество парафинов (алканов), что делает их непригодными для асфальта и дорожного строительства, а сам мазут изобилует канцерогенными полиароматическими углеводородами

Шкрадюк отметил, что "независимые исследования действительно проводились: волонтеры и учёные брали пробы загрязненного песка - самостоятельно или с участием Кубанского научного фонда - и направляли их в лаборатории Росприроднадзора, вузов, НИИ, коммерческие структуры". "Однако только часть проб дала результаты: Роспотребнадзор часть проб попросту терял. В одном университете ректор затянул передачу пробы ради телевизионной речи - и так её и не передал. Доступные данные показали, что мазут и загрязнённый песок содержат большое количество парафинов (алканов), что делает их непригодными для асфальта и дорожного строительства, а сам мазут изобилует канцерогенными полиароматическими углеводородами (ПАУ)", - поделился эколог.

Касательно независимых исследований он также пояснил, что «любой гражданин вправе самостоятельно взять пробу песка на пляже или воды в море и отнести их в лабораторию". "Но, если гражданин желает, чтобы результаты имели юридическую силу, забор должен осуществляться по строгим методикам (лучше при участии сотрудников лаборатории), а сама лаборатория обладать соответствующей аккредитацией", - добавил он.

По сведениям эколога, Роспотребнадзор официально публикует лишь заключения - превышение ПДК есть или нет, без количественных данных. Тем не менее, несколько волонтёров и блогеров получили полные отчёты из аккредитованных лабораторий и опубликовали их. "Поэтому нам известно, что мазут содержит значительные концентрации канцерогенного бензапирена", - добавил Шкрадюк.

«Под затонувшими танкерами в Керченском проливе ещё лежит свыше 3 тысяч тонн мазута - значительно больше того, что уже вышло на берег. Мазут продолжает сочиться из корпусов и достигает прибрежных зон, даже без ограждения бонами. Загрязнение участков воды и пляжей очень неравномерно: сегодня чисто, завтра - нет. Всё зависит от ветра. Мазут в Новороссийске (разлив 20 июня) - совершенно иное событие, отдельная авария. Она не связана напрямую с затонувшими танкерами у берегов Анапы», - прокомментировал ситуацию эколог.

Роспотребнадзор не публикует десятки тысяч анализов воды, песка, воздуха, пищи и рыбы, не публикует исследования влияния мазута на здоровье населения

При этом он отметил, что "достоверной информации крайне мало". "Роспотребнадзор не публикует десятки тысяч анализов воды, песка, воздуха, пищи и рыбы, не публикует исследования влияния мазута на здоровье населения. Независимых данных катастрофически мало. И мы мало знаем о ситуации в Крыму. Можно считать фейком утверждения вроде «море абсолютно безопасно», но также фейком являются панические заявления «всё плохо, мы все умрём». Массовое купание продолжается, несмотря на запрет. Запах свежего мазута быстро исчезает, но в песке остаётся бензапирен, вызывающий рак и генетические нарушения. Он не растворяется в воде, но липнет к коже через жир», - пояснил специалист.

Он посоветовал тем, кто хочет купаться и загорать, хорошенько подумать об этом. «Те, кто не планирует иметь детей, могут решать сами, ехать или нет. Но молодым, особенно с детьми, туда ехать не стоит: мутагенное воздействие полиароматических углеводородов может сказаться на будущих поколениях. Очень грустно будет, если через годы появятся мутации», - отметил он.

Результаты анализов должны быть доступны всем

В целом с мнением Шкрадюка Валерий Бриних, который также заявил о праве граждан на получение достоверной информации об экологической ситуации и ответственности властей за ее сокрытие.

«Граждане имеют конституционное право знать, в каком состоянии окружающая среда, особенно в курортный сезон. Когда пляжи закрыты, а Роспотребнадзор и Росприроднадзор не публикуют анализов - это грубое нарушение фундаментального права людей на доступ к информации. Если данные есть, их обязаны разместить на сайте тех структур, которые ответственны за экологический контроль, чтобы любой мог лично убедиться, безопасно купаться или нет. Если такой информации на сайте ведомства нет, то это либо бездействие, либо элемент сокрытия информации», - заявил он.

Если народ возмущается, то прокуратура обязана реагировать

По его мнению, "самое слабое звено" - это нежелание органов вовлекать общественных деятелей. "Даже простую систему отбора проб не доверяющего властям свое здоровье, «на глазах у народа» не внедрили. Если народ возмущается, то прокуратура обязана реагировать. А дальше всё зависит от граждан: жаловаться, требовать принудительного раскрытия информации через надзорные органы», - отметил Бриних.

Он назвал необходимыми и полезными независимые экспертизы, которые обязаны проводиться по запросам граждан, однако, по его словам, всем лабораториям Краснодарского края запрещено делать такие экспертизы. Блогеры и общественные деятели, конечно же, вправе сдавать пробы в независимые аккредитованные лаборатории, но найти такие в регионе сложно.

"Пока нет общественного контроля и нет альтернативы анализам госструктур, то добиваться достоверной информации надо только через общественные организации и прокуратуру. Если помните, приезжали эксперты из Подмосковья, брали пробы в Анапе и, сделав независимый анализ, выявляли высокие концентрации бензола. Это был реальный сигнал властям, а не паника. Ну и где сейчас эти эксперты с этими анализами? Наверное, их попросили замолчать? Потому что о них мы больше ничего не слышим, и их анализы не были опровергнуты анализами Роспотребнадзора. Мы их просто не видели», - рассказал он.

Сравнивая ситуацию с разливом нефтепродуктов в Анапе и Новороссийске, Бриних назвал из разными "по масштабу и характеру проблемы". "Но их итог один: это загрязнение моря в купальный сезон и срыв курортного сезона от Новороссийска до Крыма. Течения несут нефтепродукты вдоль берега, а люди выходят на пляж, не зная истинного положения дел. Значит, опасность есть именно в отсутствии информации", - подчеркнул эколог.

Если пляж закрыт, анализы должны быть доступны всем

«Если пляж закрыт, анализы должны быть доступны всем. Минимум - общий табель с цифрами, максимум - экспертное разъяснение: что означают эти показатели и безопасно ли купаться. Почему этого нет? Потому что власть боится испугать туристов. Но ценить человеческую жизнь важнее. Прокуратура здесь ключ - нужны жалобы от отдыхающих, инициативных групп, чтобы она вынудила органы раскрыть данные. Общественный контроль - единственный способ нарушить эту систему молчания», - уверен Бриних.

Он отметил, что важно знать людям, которые хотят получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды. «Даже без резкого запаха в песке и воде остаются канцерогенные вещества - бензол, ПАУ. Они аккумулируются в жировой среде, липнут к коже, попадают в дыхательные пути. Лаборатория без аккредитации - не повод сдаваться. Общественные структуры с собственной аппаратурой могут фиксировать факты, а прокуратура придать им юридическую силу. Наличие проб - шанс: если люди будут требовать обнародование всех проб и обжаловать отказы в их публикации, это может сломать информационную блокаду. Общественность, прокуратура и активисты должны объединиться и добиться прозрачности. Ведь истинный курорт - это не только море и солнце, но и безопасность людей», - резюмировал Бриних.

По мнению юриста Елены Павловой, сокрытие властями информации о состоянии окружающей среды - нарушение закона. «В соответствии со статьей 42 Конституции РФ, каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Это конституционно закреплённое право, оно не может быть ограничено ни под предлогом государственной тайны, ни по иным мотивам. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в статье 11 прямо говорится: "Каждый имеет право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по её охране". Если должностные лица, уполномоченные информировать население, преднамеренно искажают данные либо скрывают экологическую информацию, они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Так, например, статья 237 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, вплоть до лишения свободы. Формально это преступление средней тяжести, но по сути это угроза общественной безопасности. Особенно в случае техногенных аварий, загрязнения воды, воздуха, почвы, когда промедление в информировании влечёт за собой реальные жертвы. А замалчивание таких фактов - это уже не просто служебная недобросовестность, а преступление против общества», - заявила юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.