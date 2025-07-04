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Кавказский узел

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07:56, 4 июля 2025

Предприниматели в Анапе пожаловались на убытки из-за снижения турпотока

Анапа. Фото: Konstantin Kč, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46558441

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы торговых точек и гостевых домов в Анапе сообщили, что терпят серьезные убытки из-за отсутствия туристов, но не получают поддержки от властей.

Как писал "Кавказский узел", турпоток в Анапу этим летом снизился как среди организованных, так и среди самостоятельных туристов, а загрузка гостиниц курорта в среднем не превышает 30%, сообщила 2 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps
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Масштабы загрязнения Юга России мазутом
Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

Ситуация на побережье в Анапе "тяжёлая", сообщил 3 июля корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации «Анапа Гражданская» Олег Янсон. "Город фактически свободен от туристов на 80%. Те, кто работает на сезон, однозначно понесли серьезные убытки. Больше всего страдает частный малый бизнес. Например, аренда земли под курортный бизнес в Анапе может стоить от полумиллиона до миллиона рублей в год. Те, кто брал в аренду места у моря, к примеру, под аттракционы или под прокат машинок, платят до миллиона в год - потому что место доходное, когда туристы есть. А сейчас — тишина, убытки. Люди вложились, заплатили задатки за сезон заранее, а отдыхающих нет", - рассказал он.

Обычно такие точки летом "отрабатывают и аренду и прибыль сполна", пояснил он. "Часть выручки сразу идёт в аренду на следующий год. Кто-то уже отдал 30–50% задатка ещё в прошлом году, чтобы закрепиться за локацией. И теперь не знают, как быть. По договору надо платить, а доходов нет. Некоторые предприниматели арендуют объекты на три года вперёд — они вообще в ловушке. И если с частником ещё можно договориться, отложить платёж, то с муниципалитетом не договоришься — чиновник отвечает: «Я бы и рад с тебя деньги не брать, да посадят, если освобожу от оплаты. Они идут в бюджет»", - сказал Янсон.

Ларьки, торговые точки, где курортные товары, — всё в основном закрыто

По его словам, "город пустой". "Там, где раньше по 50 человек стояло на каждом перекрёстке, чтобы перейти улицу на зеленый свет, - сейчас пусто. Я сегодня шел один, как по пустыне. Ларьки, торговые точки, где курортные товары, — всё в основном закрыто. В прошлом году в это время за день торговали на 7–10 тысяч рублей, сейчас — 500, максимум тысяча. Аренда оплачена, а товар не выставлен. Потому что людям даже не на что закупить новый товар. На это надо тысяч 300 свободных денег. А многим сейчас не то что на товар, на еду денег нет. Плюс рост [стоимости] коммунальных услуг. Многие по этим причинам не открываются вообще — смысла нет", - сказал активист.

По его оценке, в городе открыто примерно 50% кафе и других точек питания. "Санатории и большие отели работают слабо, даже по социальным путёвкам не везде стопроцентная загрузка - не считая санатории, где проходят реабилитацию участники СВО. Есть примеры, когда крупнейшие отели начали сокращение штатов — просто нет смысла держать инфраструктуру без гостей. Это ведь надо подогревать бассейны, закупать еду, держать штат поваров, уборщиком, медперсонала. В общем, бизнес оказался в патовой ситуации: обязательства есть, а сезон сорван. А всё из-за нефтяного разлива и последующей волны страха у туристов. Даже те, кто могли бы спокойно отдыхать в отелях с бассейнами, где «всё включено», не едут — сработал имиджевый удар. И это уже не только про экономику, а про репутацию всей Анапы», - сказал Олег Янсон.

Малый бизнес Анапы — ларьки, кафе, малые отели — сталкивается с критическим дефицитом туристов, неподъемными расходами и сложностями в оформлении льгот, отметил Янсон. "Это создает угрозу для курортного сектора малого и среднего бизнеса и будущего простых анапчан, живущих за счет туризма. Сейчас картина выглядит так, что все делается для развития крупного гостиничного бизнеса в Анапе при поддержке государства, и выдержать такую конкуренцию малый бизнес просто не в состоянии", - сказал он.

Несмотря на середину летнего сезона, туристов почти нет

Турсезон "провален", констатировала Евгения Сергеева, владелица гостиничного дома на 15 номеров в Анапе. "До конца мая еще была надежда, что всё будет, но сейчас уже ясно - уже ничего не будет. Нет брони, нет отдыхающих. […] Сезон провален. У нас, несмотря на середину летнего сезона, туристов почти нет. Люди вложились в аренду: аренда участка на побережье под киоск, шашлычную или прокат стоит 700–800 тысяч, иногда доходит до миллиона рублей за сезон. Всё это — в расчёте на большой поток отдыхающих. А их нет. Получается, предприниматели остались с долгами, без доходов. Некоторые брали кредиты по 4–6, а то и 25 миллионов рублей, чтобы развивать бизнес. А теперь они просто не знают, как жить", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На помощь от государства Евгения Сергеева не рассчитывает. "Помощи — никакой. Нам предложили микрозаймы до 5 миллионов рублей под 3–5% годовых. Но попасть в эту программу сложно: огромный пакет документов, строгие требования, многие не проходят. И главное — это же всё равно долг, его надо отдавать. Что толку от этого кредита, если нет ни выручки, ни перспектив? Да, туристический сбор в этом году отменили — но это копейки, не помощь", - сказала она.

На проблемы указала и владелица гостиничного дома в Анапе Виктория. "Некоторые гостиницы в этом сезоне даже не запустились: слишком дорого, особенно если заполнено меньше половины номеров. Всё дорожает: отопление воды в бассейнах, сауна, персонал — повара, уборщицы. А поддержки — никакой и для большого бизнеса. Некоторые сейчас просто за копейки заселяют к себе по 5 человек на 10 суток в шикарные номера, где все включено: завтраки, обеды, ужины, где свои бассейны, сауны, бесплатная водка, и все это стоит всего 150 тысяч рублей… Естественно, народ едет в такие гостиницы и пьет там водку и оттуда не вылазит, потому что там все есть, что надо для отдыха: солнце, вода, еда, развлечения и обслуга. Как нам можно конкурировать с такими конкурентами? Кто к нам пойдет за две тысячи на койкоместо, если за три тысячи полный рай в разгар сезона?" – сказала Виктория корреспонденту "Кавказского узла".

Работать невозможно. Мы даже не нанимали никого, потому что нет смысла

Ирина, владелица мини-гостиницы на 15 номеров, рассказала, что за май-июнь у нее не было ни одного гостя. "Едут только по социальным путёвкам в крупные отели с бассейнами и «всё включено»... ЖКХ дорожает. Работать невозможно. Мы даже не нанимали никого, потому что нет смысла — пусто. Многие в долгах, кредиты есть, ипотека, а отдавать нечем", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

В этом году "продавцов и услуг оказалось больше, чем туристов", заметила Алина, владелица торгового ларька в курортном районе Витязево. Она арендует 20 квадратных метров у администрации и торгует сувенирами, одеждой и курортными товарами. "Раньше эта точка кормила меня круглый год. Сейчас — пусто. Вчера — ноль выручки. Сегодня платье за 150 рублей купили ребенку - вот и вся торговля. Торгую прошлогодним товаром, что остался, на закупку нового денег пока нет. И вряд ли будут с таким сезоном. А аренда с коммуналкой — 25 тысяч в месяц. Оплачено всё за год вперёд. Никто не вернёт деньги. Нам сказали: ваши риски. Вот и стоим — продавцов куча, а покупателей почти нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что власти не предложили никакой компенсации или субсидий.

Роман, владелец семейного кафе на улице Пушкина, рассказал, что в будни выручки почти нет, а по выходным "иногда заходят местные и те, кто приехал к им в гости". Кафе обслуживают сам Роман, его мать и жена. "Никого не нанимали. Зачем? Туристов нет. Те, кто обычно держит персонал, в этом году даже не стали открываться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Работы нет, денег нет, одни долги

С проблемами столкнулась и хозяйка парикмахерской Светлана. "Раньше у меня было пять мастеров. Сейчас — никого. Сказала, будут клиенты — позову. Но пока всё, как в ковид. Работы нет, денег нет, одни долги", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина отметила, что помещение у нее в собственности, но и это не спасает: расходы на коммуналку, аренду оборудования и обслуживание ложатся на неё одну.

Жительница Анапы Валентина, работавшая официанткой в столовой санатория «Луч», осталась без работы, так как санаторий не открылся в этом сезоне. "Остались небольшие сбережения. Все дорожает. Когда они кончатся, а кончатся деньги скоро, что буду делать не знаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На пляжах, по ее словам, "где-то мазут, где-то чище". "Людей мало. Из МЧС или из администрации никого не видно на пляже. Волонтеры разъехались. Все будто успокоились. Машина только ездит и говорит по громкоговорителю: «Купание запрещено», и расставлены таблички о запрете на купание", - рассказала Валентина.

Житель Анапы Илья Гоголинский считает, что турпоток "обвалился из-за антирекламы". "Говорят — мазут, запрет на купание, грязные пляжи. Кто поедет? Люди едут в Сочи, в Абхазию, в Геленджик", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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