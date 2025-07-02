Отели Анапы заполнены на 30% после разлива мазута

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Турпоток в Анапу снизился как среди организованных туристов, так и среди самостоятельных путешественников. Даже с учетом снижения цен отели заполнены лишь на 30%, а часть объектов решила не работать в этом сезоне.

Как писал "Кавказский узел", при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье после разлива мазута. Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Турпоток в Анапу этим летом снизился как среди организованных, так и среди самостоятельных туристов, а загрузка гостиниц курорта в среднем не превышает 30%, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"В Анапе падение бронирований более 50-60% не только среди туроператорского сообщества, но и среди самостоятельных туристов. Да, есть отдыхающие, которые отправились на курорт в отели с собственными бассейнами, но все равно средняя загрузка гостиниц не превышает 30%", - процитировал ее слова "Интерфакс".

Потери туроператоров из-за введенных на курорте ограничений исчисляются десятками миллионов рублей предоплаченных броней в отелях Анапы. "Места были оплачены в феврале-марте. И объекты размещения сейчас эти деньги не возвращают. В этой ситуации туроператоры предлагают туристам другие возможности, но не прямой возврат средств. При этом потери гостиничного бизнеса еще больше", - заявила она.

Ряд объектов размещения на территории Анапы не стал открываться летом 2025 года после разлива мазута, так как отельеры считают нерентабельным прием туристов в условиях снижения турпотока, сообщила Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Открываться с падением цены не имеет смысла. У нас некоторые отели снизили расценки на 30% и более, но это не помогло загрузке. Полностью загружены только «пятерки» (пятизвездочные отели - прим. "Кавказского узла"), да и то — из 3-4 объектов набирают туристов на один отель и таким образом заполняются. Мы тоже отдаем своих клиентов коллегам, чтобы люди хоть как-то приезжали», — приводятся сообщении слова владельца отелей «Золотые пески» и «Три мушкетера» Ильи Щучкина.

При этом, по данным соза, в июне загрузка отелей в Анапе выросла на фоне того, что в других городах на побережье — Сочи, Геленджике, а также в Крыму, цены на размещение выросли, привел сообщение РСТ 26 июня РБК