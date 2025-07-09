Глава абхазского фонда публично извинился за критику в адрес туристов

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Руководитель Фонда кино Абхазии Александр Басария в своем видеообращении попросил прощения за критические высказывания о туристах.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня власти Абхазии объявили, что начальница одного из отделов Минтуризма Кристина Лакербая отстранена от должности за слова о том, что Абхазии невыгодны бедные туристы из России.

В июне Кристина Лакербая заявила, что многие туристы тратят относительно небольшие суммы. "Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию", - сказала чиновница на опубликованном видео. Слова сотрудницы не отражают позицию министерства, заявил министр туризма Астамур Логуа.

Видеообращение директора Фонда кино Абхазии Александра Басарии опубликовано сегодня в телеграм-канале "Аиашара". "Дорогие друзья. Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова", - сказал он.

Очень сожалею о своем необдуманном поступке

Народ Абхазии "всегда отличался гостеприимством", подчеркнул Басария. "Я сейчас понимаю, что угрозу для безопасности нашей страны представляют именно такие провокационные высказывания, аналогичные тем, которые я себе позволил. Хочу также сообщить, что Фонд кино Абхазии, созданный мною, - это частная организация и к государственным структурам не имеет никакого отношения. Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я искренне прошу прощения у всех вас, очень сожалею о своем необдуманном поступке", - сказал на видео руководитель фонда.

Ранее были обнародованы высказывания Александра Басарии о том, что туристы, приезжающие в Абхазии, покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Действия крупных туроператоров в Абхазии Басария назвал "угрозой экономической безопасности", сообщило поздно вечером 8 июля РИА Новости.

Минтуризма дистанцировалось от критики в адрес туристов

Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха

На слова Басарии о туристах отреагировало Минтуризма Абхазии. "Граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Наоборот, они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки", - говорится в заявлении, размещенном 8 июля в телеграм-канале ведомства.

Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами "являются деструктивными и противоречат интересам" Абхазии, заявило Минтуризма. "Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии", - отмечается в публикации.

Ведомство дистанцировалось от позиции Басарии, подчеркнув, что его заявление "является сугубо личным мнением" и "не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом". "Республика Абхазия остается надежным партнером Российской Федерации, и любые попытки представить ситуацию иначе не соответствуют действительности", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что слова абхазской чиновницы не соответствуют туристическим принципам. "Абхазия - это популярное направление у российских туристов. В год эту страну с учетом однодневных пересечений посещают четыре с половиной миллиона человек. С туристическими целями - это пакетные туры - полтора миллиона человек", - привела его слова "Лента.ру".

1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи, убедился "Кавказский узел".

"Кавказский узел" также ведет обновляемую "Хронику публичных извинений на Кавказе", в которой публикуется информация об этом явлении в регионах СКФО и ЮФО начиная с 2005 года. В частности, в апреле полиция Краснодарского края задержала несовершеннолетнего студента за публикации в Telegram и заставила его извиниться перед камерой. "Я признаю свою ошибку, свою вину, то, что оскорбил всех православных, извиняюсь перед всеми", - сказал на видео молодой человек.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".