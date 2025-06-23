Сотрудница Минтуризма Абхазии наказана за слова о туристах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель отдела Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая отстранена от должности после высказывания о том, что Абхазии невыгодны бедные туристы из России.

Как писал "Кавказский узел", начальница одного из отделов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что многие туристы тратят относительно небольшие суммы. "Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию", - сказала чиновница на опубликованном видео. Слова сотрудницы не отражают позицию министерства, заявил министр туризма Астамур Логуа.

Возобновление полетов в Абхазию дало стимул росту турпотока из России Полеты в Сухум важны для имиджа властей Абхазии и экономического развития, в том числе сферы туризма, указали аналитики. Они, как и туроператоры прогнозируют рост турпотока и увеличение частоты рейсов к лету.

Министр туризма Астамур Логуа на встрече с президентом Бадрой Гунбой сообщил, что начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Лакербая, освобождена от занимаемой должности после своего высказывания, сообщает сегодня в своем телеграм-канале пресс-служба президента Абхазии.

Считаю непозволительными подобного рода высказывания

Сам Гунба на встрече с министром прокомментировал ситуацию. "Возмущен высказываниями сотрудников министерства туризма в адрес наших гостей. Считаю для себя необходимым отреагировать на эту ситуацию, которая наносит ущерб авторитету нашей страны. [...] Считаю непозволительными подобного рода высказывания в адрес гостей", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что слова абхазской чиновницы не соответствуют туристическим принципам.

"Абхазия - это популярное направление у российских туристов. В год эту страну с учетом однодневных пересечений посещают четыре с половиной миллиона человек. С туристическими целями - это пакетные туры - полтора миллиона человек", - привела его слова "Лента.ру".

1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи, убедился "Кавказский узел".