Возобновление полетов в Абхазию дало стимул росту турпотока из России

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Полеты в Сухум важны для имиджа властей Абхазии и экономического развития, в том числе сферы туризма, указали аналитики. Они, как и туроператоры прогнозируют рост турпотока и увеличение частоты рейсов к лету.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом воспользовались 49 пассажиров. В город также впервые прибыл из Сочи электропоезд "Диоскурия" на 344 пассажирских места. Грузинские власти и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

Юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава, уроженец Абхазии, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, Антон Кривенюк, представитель туркомпании Level.Travel Яна Кислова и сотрудник туристического портала Travelask Андрей по просьбе "Кавказского узла" оценили экономические и политические последствия возобновления авиасообщения России и Абхазии и его влияние на рост турпотока.

Первые рейсы между Абхазией и Россией выполняет авиакомпания, которая явно не на слуху, считает Саид Гезердава.

"Первый рейс осуществлялся с помощью самолета Bombardier, который вмещает не более 50 пассажиров на своем борту, то есть это такой небольшой самолет. Я не знаю, какие самолеты продолжат осуществлять перевозки, но наверно все-таки, если сезон начнется и по прогнозам если действительно такое большое количество туристов будет приезжать в Абхазию, наверное, такие рейсы, они не очень рентабельны, не очень выгодны. Но и риски, действительно, есть. Мы знаем, что "Аэрофлот" отказался совершать рейсы. Мне кажется, что этот процесс только стартовал, возможно, какие-то компании новые присоединятся к перевозке пассажиров и грузов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это все направлено на то, чтобы поддержать имидж нынешнего президента <Абхазии>. Хотя, конечно, понятно, что его заслуг в этом нет

Для властей Абхазии возобновление полетов является важной имиджевой историей, указывает он.

"На мероприятии, посвященном прилету первого официального рейса, присутствовали все представители абхазской власти, включая президента, и плюс еще представители России в лице <первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея> Кириенко. Конечно, это все направлено на то, чтобы поддержать имидж нынешнего президента. Хотя, конечно, понятно, что его заслуг в этом нет. Но в любом случае мы видим, что Москва как бы с его именем связывает вот эти проекты. Он тот человек, которого Москва хочет видеть во главе этих экономических, политических процессов на данный момент. Так что, конечно, это в каком-то смысле работает и на нынешнего президента», - объяснил Гезердава.

Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией является "гуманитарным жестом с политическим подтекстом", считает Антон Кривенюк.

"Это скорее политический жест, хотя и оправдан он не только с экономической точки зрения, сколько с гуманитарной точки зрения. Нормально иметь аэропорт и летать хотя бы в Россию без пересадок на границе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С точки зрения экономики рейсы очень важны для восточных районов Абхазии, которые выиграют в экономическом плане и получат новый импульс развития

Что касается экономической выгоды, то, по его словам, количество рейсов и пассажиров будет увеличено.

«Количество рейсов и пассажиров зависит от пассажиропотока. Мне кажется, что их будет больше со временем. На самом деле в сезон будет намного больше. С точки зрения экономики рейсы очень важны для восточных районов Абхазии, которые выиграют в экономическом плане и получат новый импульс развития. При этом скорее всего сочинский аэропорт будет основным для турпотока, поскольку полагаю, что там цены будут ниже», - отметил он.

Возобновление рейсов укрепит позиции действующего президента Абхазии Бадры Гунбы, уверен он.

«Конечно, это сыграет ему на руку, это значимый проект, разговоры о котором шли еще с 2005 года. Прошло 20 лет и наконец проект реализован. Сроки, конечно, в Абхазии катастрофически длинные. Тем не менее результат достигнут. И это однозначно в политическую копилку президента, поскольку это очень важный проект. Следующим по важности может быть полноценно открытая граница между РФ и Абхазией", - указал он.

Аналитики исключили влияние возобновления полетов в Сухум на отношения Москвы и Тбилиси

Что касается отношений Абхазии и Грузии, это не сильно повлияет на них, полагает Гезердава.

"Может быть, это, действительно, не такая уже большая проблема. Хотя вот мы видим, что грузинский МИД выразил протест, Грузия обратилась в ICAO и так далее. Но все это со стороны Грузии выглядит запоздало. И реагирование не такое жесткое, как обычно. Поэтому можно определенные выводы, конечно, делать. Есть потепление российско-грузинских отношений. И, возможно, никто не планирует сейчас усугублять ситуацию. Возможно, есть понимание того, что в каком-то смысле это какая-то имиджевая вещь для нынешнего руководства Абхазии. Насколько серьезным будет это авиасообщение тоже, возможно, еще под вопросом. Хотя, в принципе, я не знаю, зачем Грузии сейчас как-то возмущаться по этому поводу, поскольку тесные взаимосвязи между Россией и Абхазией существуют и какая разница, они по воздуху или по земле. Так что, наверное, поздно им по этому поводу возмущаться", - отметил он.

Запуск рейсов в Сухум, по его мнению, не повлияет на отношения России и Грузии, согласился Кривенюк.

«Мне кажется, что это объективно не повлияет на эти отношения. Особых отношений, честно говоря, и нет. Реакция грузинской стороны довольно вялая. Те времена, когда такие события становились поводом для громких дипломатических скандалов, позади", - полагает Кривенюк.

14 апреля замглавы МИД России заявил, что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, если Тбилиси сделает ответные шаги. Вопрос Абхазии и Южной Осетии является основным препятствием для нормализации отношений с Россией, указали грузинские политики.

Туроператоры спрогнозировали рост спроса на отдых в Абхазии

Почти полная загрузка первого рейса в Сухум объясняется повышенным интересом к историческому событию, поскольку это был первый рейс за более чем 30 лет, объясняет Яна Кислова.

"Такой высокий показатель типичен для так называемых премьерных рейсов по новым направлениям. Выбор небольшого самолета и малая частота рейсов свидетельствуют о взвешенном подходе авиакомпании. Обычно компании сначала тестируют рынок, оценивают реальный спрос перед увеличением числа рейсов. Кроме этого аэропорт Сухума долгое время не принимал регулярные рейсы, поэтому требуется время для отладки всех процессов. Скорее всего, частота рейсов увеличится к летнему сезону 2025 года", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, среди россиян ожидается большой спрос на отдых в Абхазии.

"Мы ожидаем, что спрос на отдых в Абхазии в 2025 году будет большим, потому что расширяется транспортная доступность, сохраняется большой спрос на внутренний туризм. И самое важное - ценовая доступность по сравнению с другими черноморскими курортами", - указала она.

Это в первую очередь возможность привлечь тех туристов, для которых долгая дорога через Сочи была препятствием

Сотрудник туристического портала Travelask Андрей прогнозирует, что запуск прямого авиасообщения окажет существенное влияние на туристический поток в Абхазию.

"Это в первую очередь возможность привлечь тех туристов, для которых долгая дорога через Сочи была препятствием. Многие ассоциируют отпуск именно с полетом, поэтому в этом плане запуск рейсов может увеличить турпоток. Еще есть такой психологический момент, что туристу важно, что страна, где он отдыхает, имеет авиасообщение. Мы не раз слышали разочарование тем, что в Абхазию нельзя улететь на самолете. Помимо этого, рейсы означают, что туристы больше не будут стоять в пробке и ждать долгой очереди на пограничном пункте", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также оценил перспективность железнодорожного сообщения после запуска электропоезда «Диоскурия».

"Электропоезд делает этот маршрут очень привлекательным для туристов. Поездка занимает около 3,5 часов, а прохождение пограничного контроля осуществляется прямо в поезде, что удобно и экономит время. Электропоезд будет востребован особенно среди тех, кто предпочитает экономичный и спокойный способ путешествия или едет с большим багажом и любит смотреть на красивые виды", - отметил он.

Напомним, принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту было запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

При этом в мае 2023 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии.

Россия изъявляет желание нормализовать двусторонние отношения с Грузией на своих условиях, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии, констатировали политологи.

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