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07:22, 30 января 2025

Политологи оценили энтузиазм Москвы по нормализации отношений с Тбилиси

Флаги России и Грузии, фото: mirea.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россия изъявляет желание нормализовать двусторонние отношения с Грузией на своих условиях, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. В условиях раскола между Тбилиси и Западом возможности Москвы по вовлечению Грузии в свою орбиту существенно выросли. 

Как писал "Кавказский узел", в мае Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии, разрешив им въезд в Россию на срок более 90 дней, в том числе для работы и образования, без оформления виз. 

Отмена Россией визового режима для граждан Грузии в 2024 году и возобновление воздушного сообщения увеличили туристический поток, нормализация двусторонних отношений с Грузией «отвечает интересам российского и грузинского народов», заявило министерство иностранных дел РФ. 

«Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси (...) Уходящая вашингтонская администрация и есовцы делают все, чтобы изменить суверенный выбор грузинского народа и избранных им властей в пользу мира и процветания. Они ставят Тбилиси перед ультиматумом: либо с Западом, либо с Россией», - говорится в сообщении, опубликованном 24 января на официальном сайте МИД РФ.

Российский МИД обратил внимание на небезразличное отношение к протекающим процессам в Грузии. «судьбы наших народов тесно переплетены, их объединяют общие история, культура, вера, обширные контакты между людьми», - отмечается в публикации. 

Грузинские эксперты по вопросам международных отношений – основатель "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили и руководитель грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова, бывший депутат парламента Дмитрий Лорткипанидзе прокомментировали «Кавказскому узлу» заявление Москвы о желании нормализовать отношения с Грузией. Они обратили внимание, что обратили внимание, что власти Грузии не отреагировали публично на это предложение, а из Москвы подобные заявления уже звучали ранее.

МИД России процитировал первую часть внешней стратегии страны, полная формулировка звучит таким образом: «Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси, в том случае если Грузия воспримет новую геополитическую реальность в регионе», обратил внимание Валерий Чечелашвили.

«Это надо читать: если Грузия примет независимость Абхазии и Южной Осетии. То, что хотят улучшить отношения с Грузией – похвально, нужно больше действий и начать с прекращения ползучей оккупации, бордеризации, похищения наших граждан с административной границы, убийств наших граждан на административной границе. Придали бы хотя бы для начала пару положительных импульсов, указывающих на то, что в реальности не будут мешать нормализации переговорного процесса на уровне народной и официальной дипломатии Тбилиси-Сухуми и Тбилиси-Цхинвали», - сказал он.

Россия неоднократно заявляла, что ее решение от 2008 года – признание независимости Абхазии и Южной Осетии, – не подлежит пересмотру, что противоречит международно признанным границам Грузии, напомнил политолог. 

Чечелашвили указал, что в интересы России входит ухудшение отношений Грузии с Западом, что дает Москве возможность расширить свое влияние в стране и чем она воспользуется. Тем не менее, на сегодняшний день Россия – серьезный раздражающий фактор для грузин, которые видят, как российские заявления желании нормализовать отношения расходятся с практическими действиями. «Это лицемерное поведение говорит о том, что никаких положительных сдвигов Россия производить не будет», - уверен он.

Аналитик обратил внимание, что США в лице нового президента Дональда Трампа не давали оценок событиям в Грузии, но есть поддержка евроатлантического курса страны среди людей, занимающихся вопросами Грузии в «Республиканской партии» и серьезная двупартийная поддержка позиции по инициированному «Мегобари акту» (MEGOBARI Act  - «Закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости», предусматривающий санкции против всех должностных лиц «Грузинской мечты», уличенных в коррупции или подрыве суверенитета Грузии, а также поддержку евроатлантических устремлений страны - прим. «Кавказского узла»).

«США вряд ли изменят свое отношение к Грузии, тем более на фоне визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Иран. Там он был единственным человеком в галстуке и стоял, когда вокруг него раздавались выкрики: «Смерть США!». Не думаю, что у Трампа есть какие-то предпосылки для смягчения позиции администрации США по отношению к «Грузинской мечте», - сказал он.

Давид Дарчиашвили считает, что грузинское правительство фактически уже подчинилось России, которая стремится «окончательно завладеть умами и территорией» Грузии и предпринимает все доступные действия с этой цель.

«Россия хочет, чтобы Грузия стала членом так называемой российской семьи. Каким образом это может произойти? Российские власти понимают только как завладевать странами и это пытаются сделать в Грузии», - считает он.

Дарчиашвили обратил внимание, что Владимир Путин пытается льстить Дональду Трампу, чтобы он дал Грузию ему «на откуп», однако Трамп не давал намеков, что он может это сделать, тем более, что американская элита стоит на других ценностях и ее мировоззрение слишком отличается от российского.

Дмитрий Лорткипанидзе указал, что Россия не в первый раз выступает с подобным заявлением. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что приглашают Грузию к участию в формате «3 + 3», в котором задействованы – Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, напомнил он. 

По его мнению, урегулирование грузино-российских отношений может начаться, когда оппозиция примет участие в работе парламента. Сейчас оппозиционные партии отказались от работы в парламенте, но в их рядах назревает раскол, потому что они не могут вывести на протесты критическую массу людей. В частности, партия «За Грузию», возглавляемая бывшим премьер-министром Георгием Гахария, не отказалась от мандатов депутатов и заявила, что в случае необходимости примет участие в его работе, обратил внимание эксперт.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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