ЦИК Грузии упразднил списки оппозиционных коалиций

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Регистрация кандидатов, представленных по партийным спискам "Коалиции за перемены", "Единства – Национального движения" и "Сильной Грузии", упразднена. Партия "За Грузию" пока не подавала заявления в Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", коалиции "Единство - национальное движение", Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены", прошедшие по итогам выборов в парламент, подали в Центризбирком Грузии заявления с просьбой аннулировать их избирательные списки.

Грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание, оно проходило на фоне масштабной акции протеста у здания. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.

Центральная избирательная комиссия Грузии 26 ноября упразднила регистрацию партийных списков трех оппозиционных коалиций - "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее"), "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков) и "Сильная Грузия" (партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы"), это решение принято на основании их обращения в ЦИК.

"Аннулирование списков не означает, что избирательная администрация разделяет оценки партий по выборам. Избирательная администрация при принятии решения руководствовалась только и только избирательным законодательством Грузии. ЦИК не разделяет политический характер и необоснованность оценок выборов в парламент 26 октября 2024 года. Считаем, что приведенные оценки основаны на политической повестке дня и не отражают реальности", - говорится в заявлении ЦИК, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

ЦИК заявил, что выборы были проведены в соответствии с законодательством – "принципами Конституции".

Оппозиционеры заявили о своем непризнании проведенных выборов, и отзыв партийных списков вызван тем, что они не хотят давать легитимность парламенту нового созыва. "Важно проявить твердость и единство", - сказал представитель "Коалиции за перемены" Георгий Имедашвили.

На выборах в парламент Грузии пятипроцентный избирательный барьер преодолела еще одна оппозиционная партия "За Грузию", получив 12 мандатов. Полномочия депутатов от партии приняли на первом заседании нового избранного парламента, когда голосовали за принятия полномочий депутатов в его полном составе – 150, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 26 ноября, партия "За Грузию" не стала отказываться от мандатов. "Мы были первыми, кто сказал, что этот парламент не будет иметь нашей легитимации, что мы вчера подтвердили. Что касается списков, то мы сделаем это тогда и именно так, как считаем нужным, и не будем спрашивать ни "националов", ни <учредителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Бидзину> Иванишвили и его партию. Мы откажемся от мандатов, когда сочтем это необходимым, не сегодня", - привело агентство "Интерпрессньюс" слова Гахарии.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Для признания депутатских полномочий достаточно 76 голосов (50% + 1 голос). Чтобы парламент получил полные полномочия для своей работы, необходимо признание полномочий двух третей от списочного состава парламента – 100 депутатов, рассказал ранее бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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